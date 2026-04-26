Bomberos rescatan a un caballo que había caído a una acequia en Burriana (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han rescatado durante la mañana de este domingo a un caballo que había caído a una acequia en el término municipal de Burriana.

Hasta el lugar se han movilizado medios del parque de la Plana Baixa del cuerpo provincial, que han utilizado un vehículo de rescate en altura para extraer al animal de forma segura y en buen estado.

En la intervención han colaborado varias personas y agentes de la Policía Local de Burriana, a los que el Consorcio de Bomberos ha agradecido su actuación.