Bomberos rescatan a cinco personas y un perro en un incendio en Quart de Poblet

1038859.1.260.149.20251226135718 Bomberos intervienen en un incendio en un piso de la calle Jaume Balmes de Quart de Poblet (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han rescatado a cinco personas y un perro en un incendio declarado en la mañana de este viernes en la localidad valenciana de Quart de Poblet.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 10.15 horas en un piso de la calle Jaume Balmes. El fuego afectaba un piso en la primera planta y, al llegar los bomberos, los ocupantes ya estaban fuera de esa vivienda.

Los efectivos han tenido que socorrer a cinco personas de la finca, algunas de ellas a través de vehículo de altura, y otras a través de la escalera del edificio con capucha de rescate. También se ha rescatado a un perro.

Por parte del Consorcio de Bomberos de Valencia se han movilizado tres dotaciones de los parques de Paterna y Torrent, sargento, jefe de sector y oficial, han precisado desde el cuerpo provincial.