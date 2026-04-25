Bomberos rescatan a un hombre con lesiones en el tobillo en La Vall de Laguart

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado a un hombre de 50 años con una posible rotura de tobillo en La Vall de Laguart, tras recibir el aviso sobre las 10.20 horas.

El herido se encontraba a 100 metros de la presa de Isbert. Hasta llí, se han trasladado miembros del Grupo Especial de Rescate (GER) y un helicóptero Alpha 01, según ha detallado el Consorcio.

Una vez en el lugar, un rescatista ha descendido para remontar con una grúa al hombre lesionado hasta el helicóptero. Posteriormente, ha sido evacuado hasta una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) situada en el Parque de San Vicente.

La intervención ha tardado aproximadamente dos horas, desde la recepción de la llamada hasta las 12.20 horas, cuando los bomberos han finalizado las labores de rescate.