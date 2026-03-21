Bomberos rescatan a una septuagenaria que se había caído en su casa tras hundirse el suelo

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia rescataron este viernes a una mujer de unos 75 años que se había caído dentro de su casa, tras hundirse repentinamente el suelo.

Los hechos se produjeron en Serra (Valencia), en la calle Sant Josep, sobre las 19.18 horas, según fuentes del Consorcio. Hasta allí, se movilizaron bomberos de los parques de Sagunto, con un sargento, y de Moncada, quienes se retiraron sobre las 20.41 horas.

El socavón se había producido sobre un antiguo sótano de la vivienda en desuso. Los bomberos apuntalaron el forjado para evitar nuevos riesgos, rescataron a la mujer extrayéndola en litera y transfiriéndola a los medios sanitarios, detallan las mismas fuentes.