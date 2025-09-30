Bomberos trabajan para apuntalar y reparar desperfectos en la vivienda de Castellar del matrimonio desalojado

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos y del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de València trabajan este martes en apuntalar y reparar los desperfectos ocasionados en la vivienda del barrio de Castellar en la que esta madrugada ha colapsado un forjado y, como consecuencia, se ha desalojado al matrimonio que residía allí.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha visitado esta mañana junto con bomberos y técnicos de Urbanismo la casa afectada por las lluvias en Castellar.

Giner, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que esta madrugada se ha avisado a Delegación de Urbanismo de que había un desprendimiento en una vivienda de Castellar, con lo que se han desplazado hasta la zona los servicios municipales para ofrecer a los propietarios una solución habitacional.

Se trataba de un matrimonio de edad avanzada y no ha sido necesario realojarlos puesto que, tal y como ha explicado el edil, la propia familia tenía una vivienda muy próxima en la que la pareja ha pasado la noche.

Desde esta mañana los servicios de bomberos y de Disciplina Urbanística están trabajando para apuntalar y reparar los desperfectos en la vivienda afectada.

Preguntado por si la casa presentaba problemas antes de las lluvias, el edil ha manifestado que "lo están mirando": "No sabemos si la causa ha sido la lluvia o que, previamente, la vivienda tenía algún tipo de daño, algo que es previsible", ha dicho.

Giner también ha indicado que de momento los propietarios no podrán hoy volver a casa. Los bomberos les han acompañado a recoger todo lo que necesitasen y tienen una vivienda próxima en la que pasarán el tiempo "necesario" hasta que sea segura la casa, ha apuntado.