Bomberos trabajan para extinguir un incendio en una empresa de reciclaje de Cañada

Incendio en una empresa de reciclaje de Cañada - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan para extinguir un incendio declarado este martes en una nave industrial, en una empresa de reciclaje ubicada en el polígono industrial El Romeral de la localidad alicantina de Cañada.

El fuego se ha dado por estabilizado a las 15.00 horas y, según la información facilitada por fuentes del Consorcio, los bomberos continúan trabajando en el lugar de los hechos para apagar del todo el incendio. El aviso del suceso lo han recibido sobre las 13.45 horas.

Desde el cuerpo de seguridad han indicado que las labores de extinción se han combinado con "el esfuerzo de evitar su propagación a las naves colindantes", algo que se ha podido conseguir, por lo que han podido centrar los trabajos en las instalaciones de la referida empresa, sobre todo en el exterior de la nave.

Según el Consorcio, no hay constancia de heridos por este incendio, para el que se ha movilizado una unidad mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, dos bombas nodrizas pesadas, un sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Elda y Villena, más una dotación del parque de bomberos de Ontinyent (Valencia), en cumplimiento del acuerdo de colaboración entre los cuerpos de seguridad en zonas limítrofes.