Bomberos tratan de perimetrar el incendio "muy disperso e irregular" de Teresa de Cofrentes

La inaccesibilidad y los vientos erráticos complican la extinción

VALENCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos desplegados en el incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia), de carácter "muy disperso e irregular, se centran a última hora de este miércoles en perimetrar y rodear el fuego y en reposicionar los medios tras la tormenta que ha caído en la zona. Se prevé una noche "tranquila" en cuanto a viento, aunque la inaccesibilidad complica las labores de extinción.

Así lo ha trasladado el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos, Juan Carlos Escudero, en declaraciones a los medios junto al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el PMA en Teresa de Cofrentes.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña, así como diseminados en Ayora, y a movilizar a un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Tercer Batallón de Bétera (Valencia) y 11 medios aéreos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

El director del PMA ha explicado que el problema principal al que se enfrentan los bomberos es la inaccesibilidad del lugar, que "ha favorecido que se propagara el incendio", y "tampoco ha ayudado mucho la tormenta que ha venido después que ha generado vientos erráticos". "Entonces, a pesar de que hemos metido medios aéreos para poder controlarlo, se nos ha ido un poco el frente", ha señalado.

"Ahora estamos en el momento de reposicionar los medios tras la tormenta y tratar de perimetrar y rodear el incendio y valorar la afectación en superficie y zona quemada", ha expuesto.

SE ESPERA QUE MEJORE EL VIENTO

De cara a la noche, el oficial ha afirmado que "afortunadamente, en cuanto a vientos va a ser bastante tranquila", si bien "el problema es que la humedad relativa no se va a recuperar". Por eso ha avanzado que desde la dirección del dispositivo plantean "un dispositivo de momento para mañana" y ya se verá si se mantendrá el resto de días.

Según ha indicado, los medios terrestres continuarán trabajando en la zona durante la noche para las tareas de control y prevención en torno al incendio, mientras los aéreos se retirarán antes de que no haya luz y volverán "a primera hora" de este jueves.

Por su parte, el conseller de Emergencias ha explicado que se actúa en una zona de difícil acceso terrestre y escarpada, por lo que intervienen "fundamentalmente medios aéreos". Actualmente, el perímetro es "muy disperso e irregular" porque se está produciendo "una simultaneidad de incendios forestales provocados fundamentalmente por las tormentas y los rayos".

LLUVIA

Valderrama ha señalado que ha habido "un momento de lluvia intenso" que parece que ha ayudado a disminuir "un poco" el incendio, pero ha caído entre diferentes tormentas en la zona y se ha desplazado a otro franco de fuego que afecta a la zona de Ayora, por lo que allí se han desalojado algunas viviendas diseminadas.

Aunque no se puede concretar todavía el número de hectáreas calcinadas, el conseller ha augurado que será "una noche muy difícil" por los rayos que originan incendios. "Tenemos que estar atentos toda la noche", ha subrayado, y ha destacado la llegada de la UME y de otros efectivos para "poder afrontar a lo largo de la noche este incendio y cualquier otro que se pueda producir".

Según la última actualización de medios desplazados a Teresa de Cofrentes, a las 19.45 horas, trabajan en la extinción cinco unidades terrestres y tres helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, ocho autobombas, tres coordinadores forestales, dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos y 11 medios aéreos, detalla el Centro de Coordinación de Emergencias.

OTROS INCENDIOS

Por otro lado, este miércoles por la tarde se ha originado un incendio forestal en Alpuente (Valencia) próximo a Pinar de Montesinos, también por la caída de un rayo. Hasta allí se han movilizado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, un coordinador forestal y voluntarios de Titaguas.

A última hora también se ha declarado un incendio forestal en Millares (Valencia), hasta donde se han movilizado dos medios aéreos, una unidadd de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal y voluntarios de Sinarcas y de Navarrés.