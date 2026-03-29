Los bomberos de Valencia y Castellón realizan diversos servicios por del fuerte viento, la mayoría por caída de árboles

Imagen de un servicio realizado por efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón como consecuencia del viento. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche de este sábado y a lo largo de este domingo diversos servicios como consecuencia del fuerte viento que está afectando a distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

Así desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han señalado que desde la madrugada de este domingo, a las 4.21 horas, se han movilizado efectivos de este organismo con el fin de realizar siete servicios para retirar árboles caídos en la localidad de Riba-roja, en la avenida Masia Traver; en la carretera CV-370; en el término municipal de Antella; en la calle Conquesta de l'Eliana; en Torrebaja; en la plaza Antigua Moreria de Sagunt; y en el camino Font Horteta de Serra.

Además, los bomberos de este consorcio se han movilizado para llevar a cabo el saneamiento de un toldo y un balcón en una vivienda de la calle Santa Teresa de Puçol.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han señalado que hasta las 12.00 horas de este domingo sus efectivos han realizado 37 servicios relacionados con el viento, al tiempo que han precisado que "en principio no hay ninguna persona afectada en ningún servicio" y han remarcado la importancia de mantener la precaución. Todas estas actuaciones han estado relacionadas con la retirada de árboles caídos y otros elementos.

Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana han añadido que el Cuerpo Municipal de Bomberos de València ha llevado a cabo dos servicios, mientras que ha detallado que los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante no han realizado servicios por esta causa.