Bonaire, de diana de los bulos sobre la dana a "icono de la recuperación": "Está en su mejor momento"

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bonaire, situado en Aldaia (Valencia), localidad golpeada gravemente por la dana, se erige, un año después de la tragedia, un "icono de la reconstrucción" tras haber sido objeto de bulos y desinformación en los primeros días tras la emergencia.

"Está en su mejor momento", asevera la directora de Marketing y Comunicación de Castellana Properties, entidad propietaria, Cristina Macarrón, en una entrevista con Europa Press.

Macarrón recuerda que esta firma se hizo cargo de Bonaire en marzo de 2025, un mes después de la reapertura tras la barrancada. "Nos encontramos un centro que ya estaba reformado y renovado", ha añadido, al mismo tiempo que ha apuntado que la reapertura se llevó a cabo de "manera progresiva".

En la misma línea, la portavoz ha explicado que, desde entonces, la evolución es "muy favorable", puesto que las cifras en cuanto a las visitas son "muy cercanas" a las anteriores a la dana. También, sobre el nivel de ventas, subraya que ha crecido un 4%, en comparación a datos previos al 29 de octubre de 2024.

"Desde el primer día, la gente quería volver a la normalidad y reanudar su vida. Querían volver a lo que era antes, volver a su trabajo y a sus compras", ha sostenido.

"LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD FUNCIONARON"

Sobre los bulos vertidos durante los primeros días de la tragedia acerca de supuestos coches con fallecidos sumergidos en el parking --que cuenta con un total de 5.700 plazas, de las cuales 1.800 son subterráneas-- Macarrón destaca que los protocolos de seguridad "funcionaron".

Cabe recordar que la desinformación que se difundió sobre todo por redes sociales fue desmentida en cuanto los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Policía Científica concluyeron los trabajos de evacuación del agua acumulada en el aparcamiento sin hallar víctimas.

"Los protocolos de seguridad funcionaron y eso quedó verificado", ha repetido, al tiempo que resalta que el parking "se encuentra abierto y funcionando. Está perfectamente restablecido". Así, en Bonaire aprecian una "completa normalidad", con una vuelta "muy satisfactoria", "mucho optimismo e ilusión".

El centro comercial Bonaire --el más grande de la Comunitat Valenciana y "entre los diez más importantes de España", precisa-- es un "motor económico, de empleo y social", donde hay más de 2.300 trabajadores, ha incidido.

Esta "completa normalidad" en la que inciden se plasma en la que las instalaciones se encuentra al "cien por cien" y, además, "las métricas --ha proseguido-- nos dan un muy buen pronóstico". "Ha habido diez marcas nuevas que han abierto tras la reapertura (en febrero). El centro está al cien por cien de ocupación y ninguna marca se ha ido. Muchas nos piden entrar y ahora no hay plazas disponibles", ha explicado, además de avanzar que cuatro abrirán antes de que finalice 2025.

Acerca del futuro, Macarrón cree que Bonaire es un "referente" en el territorio valenciano y enfatiza que está "mejor que nunca". "Completamente renovado y reforzado", insiste. "Seguimos siendo un motor económico, social y de empleo", resume, y añade que apuestan por la "consolidación". En este sentido, ha explicado que hay 10.000 m2 edificables, los cuales están "analizando" y "definiendo" para hallar la "mejor opción". Asimismo, ha vaticinado un "muy buen futuro". "Mucho optimismo y muchas ganas", ha concluido.

Bonaire fue una de las entidades que sufrió los rumores que se esparcieron a raíz de las inundaciones. En este sentido, un estudio con participación de la Universitat Politécnica de València (UPV) y la VIU concluyó que tres de cada cuatro bulos difundidos tras la trágica riada fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar y la gran mayoría --en torno al 75%-- se divulgaron por redes como X, Instagram WhatsApp. La mayoría de estos mensajes falsos tenían una fuerte carga emocional, diseñada para generar indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones.

La investigación realizada por el profesor Germán Llorca-Abad, profesor titular del departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV, en colaboración con el profesor Alberto E. López Carrión, de la VIU y publicada en la Revista Mediterránea de Comunicación, analizó un total de 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 en los diarios nacionales y locales con más audiencia, en las que identificaron 192 bulos que circularon durante el período crítico de la catástrofe.

NARRATIVAS CONSPIRATIVAS

Entre los casos más destacados figura, precisamente, el bulo sobre el aparcamiento del centro comercial Bonaire. Esta desinformación fue impulsada por influencers y personajes mediáticos, y tuvo un gran eco en plataformas como Instagram o TikTok. También proliferaron otras narrativas conspirativas sobre una supuesta, y falda, destrucción de presas "construidas por el franquismo".

No es el único análisis desde el punto de vista comunicativo que se ha hecho en torno a la dana de Valencia. Los investigadores de la Universitat Politècnica de València Iván Arcos y Paolo Rosso y el de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría elaboraron un documento sobre 'Patrones emocionales divergentes en la desinformación en las redes sociales. Un análisis de mensajes en X y tiktoks sobre la DANA en Valencia', un trabajo publicado por el Iberian Digital Media Observatory, organismo cofundado por la Comisión Europea que trabaja con el European Digital Media Observatory en la lucha contra la desinformación en España y Portugal.

Esta radiografía constataba que apelar a las emociones es una estrategia recurrente en la desinformación en contextos de crisis, pero, además, revelaba un fenómeno poco estudiado hasta el momento: en cada plataforma, los contenidos operan bajo un paradigma emocional diferente. Así, los mensajes engañosos en X se asocian principalmente a la tristeza y miedo, mientras que en TikTok, se correlacionan con un aumento ira y disgusto.

En el proceso de extracción de datos, los especialistas detectaron palabras clave relacionadas con el fenómeno de la dana y narrativas de desinformación asociadas. 'Conspiración', 'fallecidos ocultación', 'engaño', 'manipulación', 'mentiras', 'Bonaire cementerio', 'ayuda rechazada' o 'provocada presas' fueron algunas de estas 'keywords'.

Frente a estos desinformadores, otros análisis han puesto en valor el papel de los medios como servicio público en emergencias. El más reciente, el publicado por la catedrática de Periodismo de la Universitat de València Carolina Moreno-Castro en 'Estudios sobre el Mensaje Periodístico' y que mantiene que los titulares se centraron en la gravedad del fenómeno meteorológico ("dana", "inundaciones", "alerta roja") y en las consecuencias humanas y materiales, lo que permitió transmitir de manera inmediata la magnitud del riesgo.