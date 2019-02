Bonig cree que la izquierda "quiere lista única al Senado para impedir al PP bloquear concesiones a los separatistas"

Publicado 17/02/2019 14:26:33 CET

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha señalado este domingo que "todas las izquierdas quieren una lista única al Senado para impedir al PP bloquear las concesiones de Sánchez al nacionalismo separatista". Así, Bonig ha afirmado que "ya no saben que hacer para frenar al PP".

Bonig ha realizado estas declaraciones tras asistir a la bendición de animales por la celebración del día de Sant Antoni en Poble Nou, donde ha remarcado que percibe "muchos nervios en la izquierda" ante las elecciones.

Respecto a un posible adelanto de las elecciones autonómicas, la líder 'popular' ha indicado "a estas alturas no se entendería". "La izquierda siempre ha dicho que queríamos una agenda valenciana. Si se junta con las generales no se hablaría de los problemas de los valencianos. Lo normal y lo que esperamos es que se dejen para el 28 de mayo y poder hablar de los problemas de los valencianos", ha manifestado.

"En cualquier caso --ha continuado-- en el Botànic hay muchos nervios porque ven el cambio, el desplazamiento del voto hacia el centro derecha como en Andalucía y como marcan las encuestas, y ya no saben qué hacer".

Para Bonig "adelantar las elecciones sería un coste económico innecesario que los valencianos no podemos asumir cuando hay impagos, listas de espera sanitarias, problemas con los barracones, gente que no cobra la dependencia, centros ocupaciones que no cobran". "No tiene sentido adelantarlas solo unos días antes", ha apostillado.

Sobre la opción de que los partidos de izquierdas se junten para ir al Senado con lista única, la presidenta del PPCV ha manifestado que "no es algo nuevo" y ha subrayado que "ya lo planteó en su momento Puig con las generales últimas de 2015 y 2016 y Sánchez no le dejó".

"No pueden engañar a nadie. Este bloque lo que quiere es arrinconar al PP, que no tenga mayoría en el Senado e impedir que el PP pueda bloquear las concesiones de Sánchez al nacionalismo separatista catalán con el apoyo de Bildu, los amigos de ETA", ha sentenciado.

Isabel Bonig ha señalado que "la gente tiene que ser consciente que estas alianzas son para arrinconar al PP y que no pueda frenar las concesiones del PSOE a los separatistas".

"Todas las izquierdas se quieren unir para tirar al PP que es el único que puede hacer contrapeso a esas concesiones y que aquí también se están produciendo con todo el proceso de catalanización que lleva a cabo el Titanic, el adoctrinamiento y la inmersión lingüística, tal y como se hizo en Cataluña hace veinte años", ha concluido.