Bonig critica que la 'ley Celaá' "no tiene el consenso de nadie" y alerta de que "perjudica a las clases más humildes"

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha denunciado que la LOMLOE --conocida como 'ley Celaá'-- "no tiene el consenso de nadie" y ha lamentado que la normativa "es política y no educativa". Además, ha alertado de que "no va contra los más ricos, sino que perjudica a las clases más humildes".

Así se ha manifestado este domingo Bonig en la visita a una de las mesas que ha instalado el PP de València en el Mercado de Colón para recoger firmas "a favor de la libertad educativa" y en contra de la 'ley Celaá'. También ha asistido el diputado nacional Luis Santamaría, el senador Fernando de Rosa y otros cargos del PP.

La líder 'popular' ha destacado que "hoy en toda España, tanto en los municipios que son bilingües como los que no, la gente se está manifestado libre y voluntariamente para reclamar libertad". "Si estamos aquí es porque la Comunitat Valenciana ha sido el banco de pruebas de la izquierda y hemos sufrido las consecuencias de politizar e ideologizar la educación y la libertad", ha agregado.

Bonig ha defendido que el PP "dice 'sí' a la libertad, a la defensa del castellano como lengua vehicular pero también del valenciano y del resto de lenguas cooficiales" porque "es un honor tenerlas pero no se pueden usar como confrontación y arma política".

"El PP dice 'sí' a la educación pública, a la educación especial y a la libertad de los padres a la hora de elegir el centro, la lengua y el modelo de educación que quieren para sus hijos", ha manifestado.

Bonig ha señalado que esta ley "no va contra los más ricos, sino que perjudica a las clases más humildes y a los trabajadores que no tienen la posibilidad que sí tienen los señores del PSOE de pagarse una educación privada de calidad". Finalmente, ha celebrado la respuesta "masiva" a la campaña del PP.

"ESTA LEY NACE SIN CONSENSO"

Por su parte, la presidenta del PP de la ciudad de València, María José Catalá, ha destacado que en la primera hora "hemos recogido 500 firmas", algo que, a su parecer, "evidencia la oposición de los vecinos de la ciudad a esta ley que la izquierda ha aprobado por la mínima y con la que se pretende minar el derecho de los padres a elegir el centro en el que estudiar sus hijos".

"Esta ley nace sin consenso", ha criticado la dirigente del PP de la ciudad, que ha garantizado que su formación "no va a dejar de estar al lado de los padres, en defensa de la concertada y del castellano".

"No dejaremos de alzar la voz frente a las injusticias de este Gobierno que cree que puede pasar su apisonadora ideológica por encima de la gente, de sus derechos y de sus libertades", ha zanjado.