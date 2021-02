Bonig critica que se realice la desescalada "sin consenso" ni gestión sanitaria: "Vamos camino casi de la cuarta ola"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha reprochado que la flexibilización de las restricciones contra el coronavirus es una "apertura sin consenso" en la que "sigue faltando la gestión sanitaria" y los "test masivos", por lo que ha advertido que con "solo la apertura, sin medidas de gestión sanitaria, vamos camino casi a la cuarta ola",

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' tras mantener una reunión reunión con la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) en Ontinyent, después de que el jueves la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la covid-19 haya acordado que las terrazas de la hostelería podrán abrir en la Comunitat Valenciana hasta las 18.00 horas, con un máximo de cuatro comensales por mesa y el 75% del aforo (siempre con mascarilla mientras no se esté consumiendo) y que se amplía a las 20.00 horas la apertura de los comercios, con un aumento del aforo al 50 por ciento.

Al respecto, en declaraciones a los medios, Bonig ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "sigue sin ofrecer informes técnicos sanitarios que avalen, antes las restricciones, y ahora esta apertura".

A su juicio, "es una apertura que no se ha hecho con consenso y sigue faltándole una pata fundamental que es la gestión snaitaria". En este punto, Bonig ha preguntado a Puig "para cuándo test masivos" en clínicas privadas, farmacias y centros de salud. "Solo la apertura, sin medidas de gestión sanitaria, vamos camino casi a la cuarta ola", ha aseverado.

Por otro lado, Bonig ha manifestado que le "preocupa muchísimo" el control de las nuevas variantes del coronavirus, y ha señalado que si en España se analiza el 0,75% de la incidencia, "en la Comunitat Valenciana debemos estar exactamente igual o incluso menos" y que "no se está haciendo nada" en este sentido.

"Esto nos preocupa porque hemos tenido una tasa de letalidad de las más más elevadas de España en la tercera ola. La apertura, sin criterios técnicos ni gestión sanitaria, es un desastre. Se nota que Puig no tiene ningún plan", ha aseverado.

"PROFUNDAMENTE DEFRAUDADOS"

Asimismo, Bonig ha señalado que al PPCV le hubiese gustado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "hubiese avisado" al "principal partido de la oposición". "Me enteré por la prensa", ha afeado, antes de subrayar que desde el PP se sienten "profundamente defraudados".

"Una se pregunta, como líder de la oposición, para qué sirven tantos planes que ha presentado el PP, tanta ayuda, cuando Puig está en no contar con la oposición", ha criticado, antes de añadir que "después se queja de que no tiene apoyo, que además no es verdad".

Por otra parte, preguntada sobre la intención de consensuar restricciones con otras comunidades autónomas de cara a Semana Santa, Bonig ha insistido en que Puig se lo debería haber comunicado a la oposición para crear "una sintonía de diálogo".

"ESTÁ SIMPLEMENTE EN LOS 'XIMOANUNCIOS'"

En su opinión, "Puig está simplemente en los 'ximoanuncios', en salvar su persona y ver cómo se consolida en el gobierno por todos los problemas judiciales que tiene su gobierno y por cuestión personal".

"Me parece muy bien consensuar, sería bueno también que se reuniera con todo el sector" y con la oposición, ha insistido. En cualquier caso, ha señalado que "cualquier decisión que se tome debe ser conjunta" y ha instado a Puig a decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no traslade la responsabilidad a las comunidades, porque es "una cuestión que la tiene que coordinar el gobierno de España con todas las comunidades autónomas".

No obstante, considera que eso es "muy difícil" porque el 'presidentp "está en los anuncios para vender una situación irreal, una realidad paralela, y salvarse su sillón", ha agregado.

Finalmente, respecto a la posible implantación de pasaporte de vacunación, Bonig ha señalado que la Comunidad de Madrid ya propuso algo en ese sentido y que "es positivo para blindar el turismo con toda la seguridad".

"Es una buena decisión, lo que no entendemos es por qué ahora sí es bueno y antes cuando lo propuso el PP era malo. Debería haber algún plan para el control de la llegada de turistas vacunados porque la vacunación va a un ritmo lento", ha zanjado.