Bonig pide una reunión con Ábalos para abordar la gratuidad de la A-7 ante "la alarma por la falta de compromisos"

Actualizado 10/11/2018 14:54:11 CET

CASTELLÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha solicitado una reunión "urgente" con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para abordar la situación actual de la AP-7, su gratuidad tras la concesión a finales de 2019 y los planes de futuro ante "la dejadez de Puig y Oltra y la alarma generada por la falta de compromisos".

Así lo ha avanzado este sábado durante un acto reivindicativo de los 'populares' junto a la Autopista del Mediterráneo a su paso por Vinaròs (Castellón), en el peaje donde se empieza a pagar. También ha participado el presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina, y alcaldes y portavoces de la zona norte de la provincia y de los municipios afectados.

Bonig ha pedido este encuentro con Ábalos porque "no lo hace la Generalitat, no lo hace (Ximo) Puig --'president'-- y porque no lo hace (Mónica) Oltra --vicepresidenta del Consell--, ni (Joan) Baldoví --portavoz de Compromís en el Congreso--", informa el PPCV en un comunicado.

"No queremos demagogia, sino soluciones para los valencianos, y que sea para todo el mundo; si hay bonificación para Cataluña que también la haya para la Comunitat", ha reivindicado, para recordar que hay autopistas de peaje que pasan a la red estatal y son gratuitas: "Queremos lo mismo para la Comunitat, queremos igualdad para todos los valencianos".

La 'popular' ha denunciado así "la diferencia de trato del PSOE cuando se trata de unas comunidades u otras, cuando Puig antes decía que todo era culpa de Rajoy y que cuando llegara el PSOE a Madrid cambiarían las cosas, pero vemos como nos ha engañado".

También ha reiterado "la situación de abandono en la que Pedro Sánchez tiene a la Comunitat Valenciana". "Con el dinero que pagamos todos los españoles, hay un tramo de la AP-7 en Cataluña que es gratuita, y eso mismo Sánchez no lo quiere hacer para la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Ha insistido en que el PP "siempre" ha pedido que, cuando acabe la concesión en 2020, la autopista revierta en la red pública y sea gratuita. "El PSOE ha votado con nosotros muchas resoluciones, pero ahora que está al frente del Ministerio el valenciano José Luis Ábalos, dice que tendrá que ver la posibilidad de hacer caso a las grandes constructoras y pagar un tipo de peaje", ha recriminado a los socialistas.

Y se ha preguntado: "¿Por qué una vez más la Comunitat tiene que estar en una situación de inferioridad frente a otras autovías que han acabado sus peaje y que ahora son gratuitas?". "El PP siempre ha mantenido la misma posición, pero el PSOE no puede decir lo mismo", ha reiterado.

Por todo ello, el PPCV quiere "saber por qué el PSOE cambia de discurso y por qué Puig ha mentido a los valencianos, y sobre todo, para qué queremos a Compromís, porque Baldoví y Oltra dicen que defienden de los intereses de los valencianos pero no hacen nada". Bonig ha recalcado al respecto que Sánchez y Puig gobiernan con el apoyo de la coalición. "Y ¿qué hace Compromís por los valencianos? Nada", ha aseverado.

En la carta, la jefa del PP valenciano recuerda al también secretario de Organización del PSOE que "todos tenemos marcado 2019 como la fecha límite para su liberación y, por lo tanto, la gratuidad para sus usuarios, pero la falta de concreción de compromisos y las últimas afirmaciones han generado una gran alarma en el conjunto de ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, Bonig ha criticado que "Puig ha mentido en sede parlamentaria" al decir que el PP no declaró como obligación de servicio público las frecuencias ferroviarias de Castellón-Vinaròs y Alicante-Villena, y le ha recordado que lo hizo el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2017.

"MISMAS CONDICIONES, IGUALDAD DE TRATO"

En la misma línea, el presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina ha defendido que ante las "mismas condiciones, igualdad de trato", y ha recordado que el anterior Gobierno de Rajoy, "con el ministro de la Serna al frente, dejó previsto un presupuesto para bonificar la AP-7 en Cataluña y la Comunitat Valenciana". "El planteamiento del PP, con incluso Ana Pastor como ministra, era muy claro: liberar la AP-7 una vez se acabara la concesión", ha recalcado.

"El Gobierno ha decidido bonificar el 100% a los conductores catalanes si usan la AP-7, y este acuerdo beneficia a 166 kilómetros de Cataluña y a cero de la Comunitat", ha ilustrado, además de advertir que "el acuerdo del PSOE incluye bonificar al 50% el pago a los camiones, pero se vuelve a duplicar el precio a partir de Peñíscola (Castellón)".

Todo ello, según Barrachina, "pagado por el Gobierno central con 11 millones", ha supuesto "una fuerte contestación del sector del transporte y empresarial de la Comunitat Valenciana". En este caso, ha asegurado que se ven beneficiados 200 kilómetros de Cataluña y solo 15 de la provincia de Castellón.

"Sin embargo, el Gobierno ha aprobado bonificaciones en la AP-7 del 50% para los camiones y del 100% para los conductores catalanes, pero esa bonificación desaparece cuando se entra en la Comunitat, así como el bloqueo que han impuesto a la A-7, la autovía que iba a cruzar la provincia de Castellón de forma gratuita", ha aseverado. En cualquier caso, el 'popular' ha valorado positivamente que "los vecinos de Cataluña reciban este trato que sin duda merecen, pero también la provincia de Castellón y la Comunitat lo merecen".