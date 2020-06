Bonig se presentará a la reelección como presidenta del PPCV pero ahora está "centrada en la labor de oposición"

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha confirmado este viernes que se presentará a la reelección en el próximo Congreso Regional del partido aunque por ahora su labor se centra en la labor de oposición. "Siempre he dicho que tengo la intención de presentarme, sé lo que he hablado con el presidente nacional (Pablo Casado) y como lo sé y soy mujer de palabra, la cumplo. No tengo más que decir, los demás que digan lo que quieran", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Bonig en rueda de prensa al ser preguntada sobre si optará, llegado el momento, a revalidar el cargo en el próximo Congreso Regional del PPCV. "Yo, de momento, estoy centrada en la labor de oposición y ofrecer soluciones a los valencianos, llegará el momento de los congresos regionales y nos presentaremos", ha señalado.

Hasta que se celebre el cónclave, ha hecho un llamamiento a que toda la gente de la organización "esté en los retos de los próximos meses y no en cuestiones internas". "Nada le gustaría más al gobierno que nos enzarzásemos en luchas internas", ha advertido.

"Decía Margaret Tatcher que muchas veces no se confía en las mujeres, tampoco en ella y le dio la vuelta a su partido y a su país", ha remarcado.

MOMPÓ, "UNA GRAN PERSONA"

Preguntada por el congreso del PP de la provincia de Valencia y la candidatura de Vicente Mompó, avalada por el PPCV y Génova, ha señalado que es "una gran persona, muy trabajadora" y alcalde de un pequeño municipio, Gavarda, "ligado a la realidad".

En el tiempo de la gestora, en el que han estado trabajando conjuntamente, la relación "ha sido fluida", según Bonig, y ha habido cosas en las que han coincidido y en las que no porque "afortunadamente este no es un partido de pensamiento único". "Mi apoyo lo tiene", ha dicho.

No obstante, ha recordado que aunque sea el candidato avalado "en aras a la unidad", se abre ahora un proceso de primarias al que pueden presentarse más candidatos, por lo que ella será "respetuosa".

"MUCHA CABEZA Y PRUDENCIA"

"Solo le pido a todos los candidatos que se quieran presentar, por favor, una conducta correcta. Somos compañeros de partido, cada uno es muy libre, pero después del congreso todo el mundo a remar en la misma dirección, hay una crisis que requiere de un partido serio y responsable como es el PP", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en reclamar "mucha cabeza y mucha prudencia a todo el mundo que se quiera presentar" porque "nadie entendería, para las tres provincias, que en estos momentos los políticos estuviéramos mirando nuestras cosas y no atendiendo los problemas de los ciudadanos".

"SINTONÍA" CON MAZÓN EN ALICANTE

Respecto a la candidatura de Carlos Mazón para liderar el partido en la provincia de Alicante, ha señalado que la sintonía con él es "total" y era lo "lógico y normal" que lo fuera como presidente de la Diputación.

Tras agradecer el trabajo que hizo José Císcar al frente del partido, Bonig ha destacado que el objetivo es conseguir el mayor número posible de alcaldías en 2023 y Mazón tiene el apoyo de la dirección regional. Ha negado que haya ningún problema con él, aunque "lo que digan y escriban otros" es algo que ella no puede controlar.