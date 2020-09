Bonig: "Puig no me llama para nada, ha quedado claro que la alternativa al Botànic es el PP"

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este lunes que no tiene contacto con el presidente de la Generalitat y "ha quedado claro que la alternativa al Botànic es el PP". "El presidente no me llama para nada, no consulta conmigo absolutamente nada", ha aseverado.

Así lo ha indicado Bonig en rueda de prensa al ser preguntada por el hecho de que Puig vaya a reunirse esta semana con el portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, para hablar de los presupuestos del año que viene y si ella tendrá un encuentro similar.

"El presidente no me llama para nada, no consulta conmigo absolutamente nada. No estoy aquí para caerle mejor o peor, estoy aquí para ser la alternativa al Botànic y ha quedado claro que la alternativa al Botànic es el PP", ha subrayado.

A su juicio, la iniciativa en materia presupuestaria corresponde al Consell del Botànic y después el PP está "dispuesto a hablar absolutamente de todo". No obstante, ha ironizado, "si ellos no se aclaran entre ellos" ofrece la sede y la intervención de los 'populares' para "que lleguen a un acuerdo".