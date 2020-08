Bonig remite a Puig 5 medidas para la vuelta al cole: enfermeros, clases por streaming, tests, protocolos y conciliación

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha presentado este miércoles cinco medidas concretas para una "vuelta al cole segura" que ha remitido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig: enfermeros escolares, clases en directo por streaming, test masivos, protocolos claros y medidas para la conciliación familiar.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa junto a la portavoz de Educación del grupo 'popular' en Les Corts, Beatriz Gascó, en la que ha recordado que "el virus no se toma vacaciones" y ha recomendado a Puig que "se de una vuelta por los centros de salud y los hospitales y verá cuál es la verdadera realidad".

"Hoy --ha lamentado-- finalmente y a solo diez días del inicio de curso se reúnen Puig, Barceló y Marzá por fin, cuando vemos que la situación en la Comunitat Valenciana es preocupante".

La líder del PPCV ha planteado al 'president' cinco medidas "consensuadas con la comunidad educativa que debería aplicar". La primera de ellas, sobre la que el PP ya ha hecho énfasis en anteriores ocasiones, es la figura del enfermero escolar, "fundamental para controlar los centros educativos porque el virus solo se puede atajar con una detección precoz".

Así, considera Bonig que "de esos 207 millones que tienen que venir desde Madrid, 58,8 deben ir a implantar la figura de la enfermera escolar para que controle los panes de contingencia y coordine la acción con los centros de atención primaria que están saturados". "Hay dinero, es una cuestión de gestión. Nos sumamos a la petición de sindicatos como UGT y CCOO en Madrid donde piden la enfermería escolar ya", ha incidido.

En segundo lugar, el PP propone un "plan de digitalización con clases retransmitidas en directo por streaming, especialmente en Secundaria, ya que las clases van a ser semipresenciales, proporcionando una tarjeta de datos y webcam en las aulas".

"Nos parece muy bien las 14.000 tablets que se han comprado, pero hay que hacer un sobreesfuerzo porque son muchos los alumnos que no tienen estos medios", ha añadido Bonig.

En tercer lugar, ve necesario realizar tests a toda la comunidad educativa como prevención: "Tenemos que detectar precozmente a los asintomáticos que están contagiados .Es lo que está haciendo toda Europa, Galicia, Madrid y Cataluña, pero y llegamos tarde, esto tendría que estar en marcha esta semana".

Según ha indicado Bonig, se ha reunido con los colegios profesionales de veterinaria, farmacéuticos y odontólogos de la Comunitat como solución para "no saturar los centros de salud" ya que "son profesionales sanitarios perfectamente capacitados para hacer las pruebas PCR". Con esta propuesta, el enfermero o enfermera escolar sería el encargado de detectar los síntomas y acudiendo a una farmacia, una clínica de odontología o una clínica veterinaria se podrían hacer las pruebas y en 24 horas saber si la persona está contagiada.

Otra de las propuestas del PPCV es poner en marcha "protocolos claros en Educación porque hay muchas dudas sobre limpieza e higienización".

LEY DE CONCILIACIÓN

Por último, han presentado un proyecto de ley sobre conciliación familiar con "una serie de medidas que fomentan el teletrabajo, planes de ayuda a las empresas, flexibilidad horaria y ayudas concretas".

Según ha indicado Bonig, en la escuela infantil "la medida estrella" es la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, "con personal especializado, formado y que reúne todas las condiciones para evitar que los padres, especialmente aquellos que no tienen capacidad económica, tengan que acudir a otros instrumentos no tan fiables como pueden ofrecer las escuelas infantiles".

La presidenta del PPCV ha destacado que han enviado a Puig esta propuesta de nuevo: "Por responsabilidad le vuelvo a ofrecer a Puig nuestro apoyo y medidas concretas para aplicarlas de cara al inicio de curso, aquí tiene al PP para ponerlas en marcha", ha remarcado.

Ha lamentado que "Puig y sus 330 intocables del Consell que son altos cargos son incapaces de bajarse el sueldo o renunciar a alguno de sus privilegios ni siquiera por dignidad. Mientras, miles de valencianos siguen sin cobrar el ingreso mínimo vital, la renta valenciana de inclusión, los ERTE o el turismo se hunde".

VUELTA AL COLE BASADA EN LA PROPAGANDA

Por su parte, Beatriz Gascó ha mostrado su preocupación por que "la realidad se ha llevado por delante el plan de contingencia previsto por Educación para el inicio de curso" y solo hay "mentiras e improvisaciones".

Ha criticado que Puig "intenta blanquear su imagen y posicionarse a nivel nacional diciendo que es un plan consensuado, pero eso no es cierto y ya lo han desmentido numerosas organizaciones educativas como Covapa, Fecapa, Concapa o Anpe".

A su juicio, "el Consell está maltratando a los docentes al considerarlos también como personal de bajo riesgo y no hacerles test". "Venden una imagen falsa que no es real e intentan hacer una vuelta al cole basada en la propaganda y no en la eficacia", ha concluido.