El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, presentan la nueva edición del Bono Comercio - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cámara Valencia y la Diputació de València lanzarán este viernes una nueva edición del Bono Comercio, que estará activa hasta el 31 de enero y, en esta ocasión, llegará a 261 municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, es decir, a todo el territorio salvo las cinco ciudades más pobladas.

Por cada uno de los 200.000 bonos que se emitirán, la ciudadanía aportará 50 euros y la Diputació financiará otros 50 euros, por lo que el valor nominal de cada bono será de 100 euros a gastar en cualquiera de los casi 2.000 comercios que se han adherido a la iniciativa. Este número puede crecer porque el plazo de inscripción sigue abierto para el tejido comercial.

En total, se emitirán bonos por valor de 20 millones de euros (10 millones financiados por la Diputació y 10 millones ingresados por los usuarios). No obstante, se esperan movilizar cerca de 30 millones de euros ya que previsiblemente muchas personas utilizarán sus bonos como parte de compras superiores a cien euros.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, que han han destacado que, tras el "éxito" del Bono Comercio impulsado el año pasado para 26 municipios afectados por la dana, se ha querido "replicar la iniciativa en toda la provincia".

EL COMERCIO DE PROXIMIDAD, MOTOR DE LOS MUNICIPIOS

La representante de la administración provincial ha resaltado que el Bono Comercio es "una de las iniciativas más importantes de esta legislatura" y que su objetivo es "impulsar las compras de proximidad; reforzar la actividad económica; ayudar a las personas a que tengan más facilidad de compra sobre todo con la campaña navideña y de rebajas e impulsar el comercio de proximidad como motor de empleo, fomentar la vida en nuestros municipios y ayudar a su desarrollo económico".

Enguix ha expuesto que las tendencias de compra actuales, unidas a que "cada vez hay más burocracia y más normativa", están llevando a muchos comercios de los municipios a una "situación de debilidad", que puede derivar en "la despoblación, sobre todo en los municipios de interior de la provincia".

En este contexto, la vicepresidenta de la Diputació ha destacado que el Bono Comercio busca también "fidelizar las compras en el comercio local y dar a conocer su actividad". "Concienciar de que, si no compras en el pueblo, el pueblo se muere. Sin comercios, se quedan sin vida las calles", ha advertido Enguix.

En esa línea, el presidente de Cámara Valencia ha subrayado la importancia de "volver a dar a conocer los comercios" a las personas que han "perdido la rutina" de acercarse a este tipo de establecimientos, a fin de que, "sobre todo, la gente más joven conozca las ventajas del comercio de proximidad" y que "muchos ciudadanos se den cuenta de que lo que tiene al lado es una joya".

Morata ha apuntado que, según los estudios sobre las experiencias previas del Bono Comercio, "por cada euro público invertido son más de tres euros los que se generan en el ámbito privado". Así, ha subrayado la importancia de la colaboración píblico-privada para sacar adelante este tipo de iniciativas y ha puesto en valor la colaboración de las asociaciones de comercio y los ayuntamientos.

CÓMO FUNCIONA

Pueden adquirir un bono las personas de 16 años o más que dispongan de DNI o NIE, con independencia de su inscripción en el censo. Los bonos no se limitarán a los vecinos de cada municipio, sino que podrán beneficiarse residentes de otras ciudades. Así, el sistema permite que, por ejemplo, "la gente de las ciudades grandes como València capital pueda comprar en los pueblos, que normalmente es a la inversa".

Cada persona puede obtener un único bono de 100 euros mediante el pago de 50 euros con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago en www.bonocomerciodival.com. El sistema exige un DNI/NIE y una dirección de correo electrónico diferentes por bono.

Tras la adquisición, la persona usuaria recibe un código QR que puede conservar en su móvil, incorporar a Wallet, descargar o imprimir. El establecimiento adherido valida el código y descuenta de forma automática el importe de la compra. En caso de que el comercio tenga dificultad en la lectura del QR, cada bono tiene asignado un código numérico de 16 cifras que el comerciante puede introducir para el cobra del producto o servicio.

El saldo puede gastarse en varias operaciones y combinarse con descuentos u ofertas del comercio, teniendo el consumidor acceso en todo momento a la información sobre el mismo tanto a través de la web como de la App Bonos Comercio Cámara.

El bono solo puede utilizarse en compras presenciales en establecimientos adheridos. No es válido para compras online ni permite retirar efectivo. Si la compra supera el saldo disponible, la diferencia se abona mediante otro medio de pago. El saldo no consumido al terminar la campaña no se devolverá.

APOYO A LAS PERSONAS CON DIFICULTAD DIGITAL

La compra de los bonos es solo online, pero para que las personas con dificultades digitales puedan disfrutar de los bonos, se les prestará apoyo a través de los ayuntamientos y el personal de Cámara distribuido en las comarcas. Se ofrecerá ayuda presencial y también a través de canales como WhatsApp.

Además, el código QR se podrá imprimir y llevar en papel a los comercios, en caso de que los clientes no cuenten con smartphone o prefieran esta alternativa, han explicado desde la campaña.

ÉXITO DE LA PRIMERA CAMPAÑA

La primera campaña de bonos comercio impulsada por la Diputació, con la colaboración de Cámara Valencia, se desarrolló en 26 municipios de siete comarcas, aquellos cuyo tejido comercial había resultado más castigado por la dana de octubre de 2024. En aquella ocasión la corporación provincial aportó a la campaña cinco millones de euros que tuvieron un retorno de 10 millones tras agotarse los cerca de 100.000 bonos que se pusieron a la venta.

Los bonos comercio dana contaron con más de 1.200 comercios adheridos. Establecimientos de todos los ámbitos y sectores, como boutiques, mercerías, joyerías, perfumerías, ópticas, ortopedias, calzado y alimentación, en el ámbito personal; electrodomésticos, telefonía, ferretería, decoración, muebles e iluminación, en el ámbito del hogar; y peluquerías, mercadillos, tintorerías, talleres, librerías, quioscos o fotografía en el ámbito de los servicios.