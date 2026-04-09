El BOP publica el patrimonio de la concejala de Alicante que dimitió tras la polémica de las VPP y el de su sucesor

Archivo - Imagen de archivo de Rocío Gómez - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) ha publicado este jueves la declaración de actividades y bienes de Rocío Gómez, que dimitió como concejala de Urbanismo por el PP en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica surgida después de conocerse que resultó adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y construido sobre suelo que era municipal. También se ha hecho pública la situación de Luis Morata, quien la ha sucedido en el cargo al haber tomado posesión como nuevo edil del grupo 'popular'.

En el documento se especifica que Gómez, "con ocasión del cese de su cargo" como miembro de la corporación local, ha registrado, en relación con su activo, bienes inmuebles por valor de 202.682,03 euros.

La cifra de este capítulo específico ha experimentado un incremento en comparación con la recogida en el BOP del 20 de julio de 2023 (22.309,45 euros), es decir, la difundida después de que tomara posesión como concejala en la legislatura iniciada tras las elecciones locales de mayo de ese año.

Respecto al valor total de otros bienes, la declaración de la exedil de Urbanismo detalla una cifra de 14.246,93 euros, si bien era de 25.773,37 euros en la de 2023. Según la información publicada ahora, su activo total asciende a 216.928,96 euros.

Por otro lado, su pasivo, en el que se pueden incluir créditos, préstamos o deudas, asciende a 116.953,36 euros. Se trata de una cifra que se ha incrementado en 112.692,57 euros en comparación con la declaración del momento en el que tomó posesión, cuando era de 4.260,79 euros.

En cuanto a la declaración de Morata, edil que ha accedido a la corporación municipal tras la dimisión de Gómez, el BOP publica que el activo de este concejal asciende a 202.938,15 euros, que se dividen en 132.938,15 euros de bienes inmuebles y en 70.000 euros de valor total de otros bienes. Su pasivo es de 51.500 euros.