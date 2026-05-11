Borja Penalba se estrena en el Cant al Ras de Massalfassar en su 30 edición

Archivo - Borja Penalba en una imagen de archivo - ANNA MUNUJOS BORRALLERAS - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Massalfassar (Valencia) celebrará el próximo sábado 16, desde las 23 horas, la trigésima edición del Cant al Ras, uno de los encuentros de cantautoras y cantautores más emblemáticos y veteranos del territorio valenciano. Entre los artistas confirmados para este año figura Borja Penalba, quien se estrenará en el festival.

Desde su primera edición en 1997, el Cant al Ras se ha consolidado como un espacio de referencia para la preservación, difusión y renovación de la música tradicional valenciana. Organizado por la Colla de Dimonis de Massalfassar, el evento mantiene vivo, treinta años después, el espíritu con qué nació: un encuentro abierto y popular donde el público y los músicos comparten mesa, calle y canciones en una noche dedicada al patrimonio musical valenciano.

Durante estas tres décadas, el Cant al Ras ha sabido conservar un formato único y fiel a sus orígenes: una cena popular en la calle y, posteriormente, una cantada abierta y espontánea que se alarga hasta la madrugada. Este carácter participativo y comunitario es precisamente uno de los elementos que han convertido la cita en un referente cultural y musical, destacan sus impulsores.

Como es habitual, ante la naturaleza del encuentro, el cartel completo no se conocerá hasta el mismo momento de empezar, pero entre los nombres confirmados figura una combinación de nombres consagrados y otros que empiezan a darse a conocer con fuerza.

Entre los últimos destaca la presencia de Jorge Gumbau, joven cantador de Betxí (Castellón) que acaba de publicar su primera referencia discográfica ('Barreja'), o la formación castellonera Hit Parit con su folk renovado y un poco transgresor.

Entre los viejos conocidos figuran Borja Penalba, Toni Torregrossa y Carles Gil (Urbàlia Rurana), Arrop i talladetes o la Rondalla de Quart con Maribel Crespo al frente y Joan de la Malva-rosa como voz.

También habrá espacio por la presentación de tres nuevas formaciones de rondalla: la Xata de Godella, con Apa y Tatiana Prades, el Xarquet de Massalfassar y la Cantarella, con Apa e Isabel Cifres a las voces. Otra formación que se estrenará en la cantada es Tan bé que anàvem, de Banyeres de Mariola (Alicante).