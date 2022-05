El Botànic rechaza las 'recetas' de PP y Cs para combatir la crisis: "Demagogia fiscal"

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) han rechazado este miércoles en el pleno de Les Corts las propuestas del PP y Cs para combatir la crisis energética, centradas en la bajada de impuestos, al considerar que suponen "demagogia fiscal".

Tras el debate, gracias a la mayoría del Botànic, en la votación no saldrán adelante ni las medidas urgentes que piden los 'populares', como la recuperación de las ayudas a la pobreza energética o la suspensión de tasas autonómicas, ni la deflactación de la tarifa del IRPF por la que aboga el grupo 'naranja'.

Estas proposiciones no de ley (PNL) han pasado por el hemiciclo como alternativa a los decretos que aprobó hace unas semanas la Generalitat para impulsar la instalación de energías renovables y reducir un 10% las tasas autonómicas, unas normas que están pendientes de su convalidación parlamentaria.

En su intervención, el portavoz de Hacienda del PP, Rubén Ibáñez, ha urgido más contundencia a la Generalitat y ha avisado que "cada minuto que pasa sin que tome medidas es un drama para las familias valencianas". Además, ha recordado que el decreto se tuvo que modificar por los reparos de Abogacía y ha asegurado que la recaudación autonómica ha aumentado un 20% por la subida de la electricidad y los hidrocarburos.

Ante esta situación, los 'populares' proponen destinar cien millones de euros a autónomos, pymes y comercios y 400 millones a pescadores, agricultores, ganaderos y autónomos que utilizan el vehículo para trabajar. También plantean crear un fondo por la eficiencia energética y desvincular las ayudas a la pobreza energética de la renta valenciana de inclusión, junto a medidas como deflactar las tarifas de los impuestos cedidos y autonómicos o la exención de las tasas portuarias y pesqueras durante tres meses.

Por su parte, Tony Woodward (Cs) ha defendido que deflactar el IRPF es una medida "justa" que ya aplicaron gobiernos socialistas en 2006 y 2008 y ahora es necesaria para combatir la inflación del 6,5%, "el verdadero impuesto a los pobres". Esta PNL consiste en ajustar los tramos de la escala autonómica del IRPF a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes a partir de 2023.

En sus réplicas, el socialista José Muñoz ha criticado que la oposición esté "en el pesimismo y la crispación" mientras ha asegurado que el Botànic "responde, trabaja y se preocupa por los valencianos". Ha afeado al PP que solo quiera solucionar los problemas de "algunos" y a Cs que presente una medida "ineficaz" contra la inflación.

Graciela Ferrer (Compromís) ha ironizado con que "siempre encuentren una excusa para bajar impuestos", cuando ha recordado que este dinero es el que paga los servicios públicos, y Ferran Martínez (UP) ha rechazado la "demagogia fiscal" de la oposición criticando al PP por no querer afectar al oligopolio eléctrico y preguntado a Cs "qué sentido tiene deflactar" si la renta no se incrementa de acuerdo a la inflación.

Por su parte, la diputada de Vox Llanos Massó ha mostrado su apoyo a las dos propuestas, ha afeado a los gobiernos autonómicos y estatal que "echan la culpa a otros" por la inflación y ha reclamado al Botànic la derogación de las "leyes climáticas".