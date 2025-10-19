Las bravas de Timoteo vuelven a coronarse como las mejores de Valencia - BRAVAS FEST

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bravas de Timoteo han vuelto a ser las preferidas por el público asistente al Bravas Fest. De esta forma, revalida el premio que ya ganó en la pasada edición celebrada en octubre del pasado año.

Dentro del marco del Bravas Fest de Mahou, evento que se ha celebrado en La Marina de València durante todo el fin de semana, el público ha votado sus favoritas y "no ha tenido dudas en elegir la receta de Timoteo", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Las bravas están elaboradas con mermelada de chorizitos de Jabugo y ali oli de la abuela, una combinación que, de nuevo, ha vuelto a gustar al público asistente. La receta de las bravas es un fuera de carta habitual en Timoteo, siempre disponible para quien desee probarlas.

Fernando Rico, Pablo Coperias, David Sánchez y Chimo Rodrigo son los socios de Timoteo y creadores de esta deliciosa receta que ha conquistado de nuevo a los valencianos que se han acercado al Bravas Fest este fin de semana.

Todos ellos han mostrado su "satisfacción" tras volver a recibir el reconocimiento del público: "Para nosotros coronarse de nuevo gracias al voto popular supone una alegría grandísima, ya que son miles las personas que han votado y han disfrutado de nuestras bravas. Además, lo hacemos por segunda vez consecutiva, lo que reivindica doblemente esta receta que preparamos con tanto cariño en Timoteo".

El Tinglado número 2 de La Marina, junto a la Plaça de l'Aigua, ha sido el escenario del triunfo de Timoteo en esta edición del Bravas Fest Valencia 2025.

De nuevo, el evento gastronómico ha reunido a amantes de las bravas, pero también de las tapas. Timoteo también ha sorprendido con su tortilla trufada con queso brie, cebolla caramelizada y cecina de León crujiente, una "auténtica delicia" que "pronto, seguro, también será reconocida como corresponde", han apuntado desde el evento.