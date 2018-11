Bravo pide no "demonizar" al TS pese a "lo mal que se ha gestionado la crisis" sobre el impuesto de las hipotecas

Publicado 07/11/2018 17:49:55 CET

Admite que "ese tribunal tan fracturado transmite una imagen que a la ciudadanía seguramente no le merece la máxima confianza"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha mostrado su "absoluto respeto" ante el fallo del Tribunal Supremo (TS) que dice que son los clientes los que deben asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados al constituir una hipoteca y ha pedido no "generalizar y demonizar" a esta institución y a sus profesionales "a pesar de lo mal que se ha gestionado toda la crisis".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la inauguración del congreso 'Las mujeres víctimas de violencia de género como sujetos de derechos' en València, la también ex vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha admitido que "es cierto que tanto la mala gestión de esa convocatoria de pleno no jurisdiccional a raíz de la sentencia dictada por la sección especializada en materia tributaria de la Sala Tercera como el resultado, ese tribunal tan fracturado, transmite una imagen que evidentemente a la ciudadanía seguramente no le merece la máxima confianza".

Así, ha mostrado su "preocupación" como responsable pública porque "lo que ayer se vio, más allá del resultado, es una fractura importante con ese 15-13 que evidencia que no es el mejor resultado de cara a la que es la imagen del poder judicial, la cúspide del poder judicial".

"Ahora toca también tomar decisiones, a los ciudadanos no se les puede dejar atrás, la imagen que se les ha trasladado es que ante un conflicto entre quienes ejercen el poder económico y financiero siempre prima el interés financiero frente a los más necesitados, frente al ciudadano, y trasladar esa imagen de cara a la ciudadanía es muy peligroso", ha dicho.

Ahora, ha incidido, corresponde a los poderes públicos, al legislativo, "tratar de paliar esta situación".

"En un momento en que la imagen de la justicia queda tan deteriorada, lamentablemente, creo que toca a todos los poderes públicos unirnos y buscar las fórmulas para que la ciudadanía no se sienta desamparada ante conflictos con entidades financieras que siempre tienen una cierta prepotencia, siempre hay que buscar el equilibrio de los intereses en juego y nunca podemos olvidar que en la democracia el ciudadano tiene que ser el protagonista".

HUELGA JUDICIAL

Sobre el hecho de que finalmente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no haya acudido, como estaba previsto en un inicio, al acto, ha explicado que no ha acudido porque ante la convocatoria de la huelga judicial y fiscal "ha convocado hoy una reunión urgente con todas las asociaciones para tratar de parar ese paro judicial y buscar alguna solución a todos los conflictos".

Según ha indicado, "una huelga judicial que pare la justicia en este país tampoco es la mejor noticia para los ciudadanos y más en un momento como este".

Bravo ha señalado que en el año en que se celebra el 40 aniversario de la Constitución la reforma de la justicia es "la gran asignatura pendiente de la democracia" y "ya es hora" de abordarla: "No podemos seguir trabajando ni invirtiendo desde las comunidades en un sistema judicial basado en elementos del siglo XIX y que las leyes fundamentales sean del siglo XIX, este año toca ya la justicia".