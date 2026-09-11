El "brillante" humor negro de Azcona protagoniza un ciclo en La Filmoteca Valenciana

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo conmemorativo al guionista Rafael Azcona con motivo del centenario de su nacimiento - IVC

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana dedica un ciclo conmemorativo al guionista y escritor Rafael Azcona (1926-2008) con motivo del centenario de su nacimiento. La iniciativa reúne doce películas de la cinematografía española en las que el autor riojano participó como guionista.

Nacido en La Rioja el 24 de octubre de 1926, Rafael Azcona es uno de los guionistas "más brillantes de la historia del cine español y europeo". A lo largo de su trayectoria profesional colaboró con directores como Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Carlos Saura, Fernando Trueba, José Luis García Sánchez, Francesc Betriu, Bigas Luna, Pedro Olea o José Luis Cuerda, entre otros, recalca el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

La relación más larga y fructífera fue la que mantuvo con Luis García Berlanga, con el que trabajó durante casi 25 años en once películas, desde 1963 hasta 1987. Juntos transformaron la comedia en una herramienta de disección social, creando un subgénero propio caracterizado por el humor negro, la sátira y el retrato del absurdo cotidiano.

El ciclo se inicia el domingo 13 de septiembre, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Plácido' (1961), de Luis García Berlanga, que fue el primer largometraje en el que trabajaron juntos como guionistas. También intervinieron José Luis Colina y José Luis Font en la escritura del guion de esta comedia satírica que contiene una crítica de la hipocresía social de la burguesía española de los años sesenta respecto a su postura frente a la pobreza.

Considerada como una de las mejores películas del cine español y candidata al Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961, 'Plácido' es una comedia coral protagonizada por el humorista catalán Casto Sendra 'Cassen', en su primer papel para el cine, con un amplio reparto en el que figuran intérpretes como José Luis López Vázquez, Elvira Quintillá, Manuel Alexandre, Agustín González, Julia Caba Alba, Mari Carmen Yepes, Amelia de la Torre, Antonio Ferrandis, Luis Ciges y Amparo Soler Leal. La película podrá volver a verse el miércoles 16 de septiembre, también a las 18.00 horas.

El ciclo incluye otro clásico del cine español, 'El verdugo' (1963), que se proyecta el martes 22 de septiembre, a las 18.00 horas, y el miércoles 23, a las 20.00 horas. El segundo largometraje de Azcona y Berlanga también está considerado como una de las mejores películas de la historia del cine español.

Protagonizado por Pepe Isbert, el italiano Nino Manfredi y Emma Penella, este alegato contra la pena de muerte, inspirado en la ejecución real de Pilar Prades, la envenenadora de València, cuenta la historia del empleado de una funeraria que se ve obligado a casarse con la hija de un anciano verdugo. Por su carencia de medios y de vivienda, el joven se ve obligado a desempeñar el mismo oficio que su suegro. Pronto recibe la orden de ejecutar una pena capital.

REALISMO COSTUMBRISTA

Azcona mantuvo también una larga relación con Carlos Saura, desde 'Peppermint Frappé' (1967) hasta 'Ay, Carmela' (1990), con la que ambos obtuvieron el Goya al mejor guion adaptado de la obra teatral homónima de José Sanchis Sinisterra. De esta prolongada colaboración, la Filmoteca proyecta el viernes 25 de septiembre, a las 20.00 horas, y el domingo 27, a las 18.00 horas, 'Ana y los lobos' (1973), en la que Azcona demostró que el humor negro y el realismo costumbrista, elevado a sátira social, podía compaginarse con relatos altamente metafóricos, simbólicos y surrealistas.

En esa misma línea de relatos metafóricos no exentos de humor se enmarca el título 'El anacoreta' (1976), dirigido por Juan Esterlich, que se proyecta el miércoles 30 de septiembre, a las 18.00 horas, y el sábado 3 de octubre, a las 19.30 horas. El único largometraje que dirigió Esterlich y con el que Fernando Fernán Gómez obtuvo el Oso de Plata en la Berlinale cuenta la historia de un burgués de mediana edad que lleva once años recluido en un cuarto de baño.

Dentro de los títulos previstos para los próximos meses figura 'El pisito' (1958), la película dirigida por el italiano Marco Ferreri con la que Azcona debutó en el cine adaptando una de sus novelas. Esta obra maestra sobre el humor negro de una pareja de novios que no ha podido casarse por la absoluta imposibilidad de encontrar un piso asequible en Madrid será objeto de un seminario específico que tendrá lugar en noviembre con diversas charlas y coloquios.

Dentro de las películas del ciclo también figuran 'El cochecito' (1960) de Marco Ferreri; 'Mi hija Hildegart' (1977), de Fernando Fernán Gómez; 'Belle Époque' (1992), de Fernando Trueba; 'Tranvía a la Malvarrosa' (1996), de José Luis García Sánchez; 'La niña de tus ojos' (1998), de Fernando Trueba; 'Son de mar' (2000), de Bigas Luna, y 'Los girasoles ciegos' (2008), de José Luis Cuerda.