Bueno anuncia 95 millones para el plan de financiación de las universidades y el fin de la deuda histórica en 2023

Más de 160 investigadores han vuelto a la Comunitat desde la puesta en marcha del plan GenT en 2018

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, ha anunciado que su presupuesto para 2023 incluye 95 millones para impulsar el nuevo plan de financiación de las universidades, con el objetivo de consensuar con ellas la propuesta presentada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y así "darles una senda de futuro".

Además, ha garantizado que la deuda histórica de la Generalitat con las universidades públicas finalizará el próximo año mediante el pago de 4,25 millones de euros a la Miguel Hernández (UMH), tras abonarla progresivamente desde 2016 al resto.

En la presentación de los presupuestos en Les Corts, Bueno ha explicado que los 1.285 millones de su departamento para el próximo ejercicio van encaminados a ofrecer igualdad de oportunidades en los estudios, consolidar el sistema público de universidades como "ascensor social" y que la Comunitat Valenciana suba al "tren de la digitalización europea".

El área de Universidades concentra el 80,5% de las cuentas con 1.035 millones, 801 de ellos para las públicas, para continuar con la rebaja del precio de las tasas iniciada en 2017 y "especialmente en este año, que ningún estudiante renuncie a la educación superior por motivos económicos".

Para ello se prevé destinar 24 millones a compensar a las universidades por la reducción de tasas, a los que se suman excepcionalmente en 2023 otros 15,5 millones por la rebaja del 10% aprobada por el Consell el pasado abril.

33 MILLONES PARA BECAS Y 21 PARA EL CONVENIO COLECTIVO

En materia de becas, el próximo año se mantienen las ocho modalidades con una dotación de casi 33 millones. Entre ellas, la consellera ha resaltado que las becas salario "llevan el sello del Botànic", de la mano de las de transporte (473.000 euros) y movilidad como las Erasmus con 750.000 euros.

"No puede haber meritocracia si no ofrecemos oportunidades a quienes menos tienen --ha aseverado--. Las becas y ayudas no son un regalo, son la convicción de que desde la política se tiene que alcanzar la igualdad de oportunidades y la equidad social".

A nivel laboral, Bueno ha destacado el desbloqueo del convenio colectivo del personal de las universidades, con 21 millones presupuestados en 2023 para mejorar sus condiciones. "Ha sido complejo, pero hemos conseguido encontrar la fórmula jurídica", ha subrayado.

NUEVA LÍNEA PARA ESTABILIZAR INVESTIGADORES RETORNADOS

En Ciencia e Investigación, el presupuesto contempla más de 14 millones para el plan GenT de retorno de talento de otros países. Desde su puesta en marcha en 2018 ya han regresado 165 investigadores que se encontraban "exiliados" en centros de investigación de prestigio internacional.

La consellera ha anunciado una nueva línea de 650.000 euros para que este personal no pierda recursos tras su estabilización, junto a dos millones presupuestados para la fundación ValER de Castellón para atraer investigadores "al más alto nivel". "Queremos hacer de la Comunitat una comunidad científica de vanguardia que contribuya a la cohesión territorial", ha proclamado.

Es un objetivo que ha ligado con el Centro de Investigación del Envejecimiento que "ya es una realidad" y está ubicado en la provincia de Alicante como la Conselleria, con una dotación de dos millones para 2023.

Respecto a la Inteligencia Artificial, Bueno ha recordado que la Comunitat es la segunda autonomía que cuenta con una estrategia específica y ha garantizado que está en la "agenda política" al disponer del único nodo de la fundación Ellis en Europa, ubicado en Alicante y con una subvención de 1,5 millones, mientras La escuela de posgrado ValgrAI contará con dos millones.

El presupuesto incluye 57 millones para programas de fomento de la I+D+i que contribuyan al cambio de modelo productivo, junto a 14 millones para construcción y actualización de edificios de investigación en universidades públicas y 4,1 millones para el Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores (ISEACV).

Dentro de los planes complementarios con el Gobierno hay 6,5 millones para proyectos de ciencias marinas, agroalimentación, astrofísica, comunicación cuántica y materiales avanzados, así como 3,4 millones al programa Investigo para la contratación de jóvenes.

UN 50% MÁS PARA ROMPER LA BRECHA DIGITAL

El presupuesto prevé un aumento del 50,7% respecto a 2022 para romper la brecha digital con 3,2 millones, así como 580.000 euros de fondos europeos en bonos para colectivos vulnerables y más de tres millones para la extensión de banda ancha en polígonos y edificios.

Paralelamente, la consellera se ha comprometido a generar una "cultura de la innovación" y a visibilizar el papel de las mujeres. La mayor partida del área va para la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), con 75 millones (+34%), junto a 2,9 millones para institutos tecnológicos y 700.000 euros para la puesta en marcha del espacio Learning Factory en Elche. Sobre Distrito Digital, Bueno ha recordado que contará con una nueva sede en el puerto de Alicante.

LA OPOSICIÓN NO SE FÍA DE LOS COMPROMISOS

Durante el debate, la oposición ha cargado contra la tardanza del plan de financiación. Luis Martínez (PP) se ha preguntado qué ocurrirá si las universidades no están de acuerdo, ha asegurado que no se han pagado todavía las becas salario del curso 2020-2021 y ha recordado que el anterior convenio colectivo "lo firmó su predecesor Vicent Marzà antes de las elecciones de 2019". Fernando Llopis (Cs) le ha acusado de poner la guerra de Ucrania como "excusa" y José Mª Llanos (Vox) de "pasar la pelota de un año a otro sin cumplir ni ejecutar".

Como réplica, Bueno (PSPV) ha garantizado que el plan de financiación se pactará con las cinco universidades sin "imponer nada", para lo que tiene prevista una reunión este miércoles, y que tanto los rectores como los sindicatos son conocedores de la fórmula del nuevo convenio colectivo. "Eran las asignaturas pendientes que dejó el PP y nos ha costado mucho", ha recalcado.

También ha achacado el retraso en el pago de becas a la "cantidad ingente" de solicitudes, aunque ha explicado que está en marcha un "sistema de simulación" para que los estudiantes sepan si son susceptibles de recibirlas, y ha cifrado en más del 90% el presupuesto comprometido de 2022.

Y ha defendido que "ningún gobierno ha hecho tanto por Alicante", que las candidaturas de Elche y Alicante a las agencias estatales Espacial y de Supervisión de IA son "absolutamente sólidas" y que no hay "amiguismos" en el Consell, ante la designación de la exconsellera Carolina Pascual como comisionada para la Digitalización. "No sé si seguiré o seguiremos estando, pero hemos cumplido", ha zanjado.