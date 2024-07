Un buque y Salvamento Marítimo rescatan a ocho migrantes en aguas de Benidorm (Alicante)

Buscan durante horas a otras tres personas que irían en la embarcación según declaraciones de los rescatados

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buque Neptune Ethos y Salvamento Marítimo han rescatado a ocho varones magrebíes que fueron localizados a 26 millas de Benidorm (Alicante) en la noche del lunes. Tres de ellos fueron trasladados a València en helicóptero, mientras que los otros cinco han viajado con el buque a su puerto de destino en Fos, Francia.

La Guardamar Polimnia ha buscado durante horas, desde anoche, a diez millas del Cabo de la Nao a otras tres personas que supuestamente viajaban en la embarcación según las declaraciones de los rescatados, quienes afirmaron que eran once personas a bordo. No obstante, a las 14.25 horas han suspendido la búsqueda tras no hallar a ninguna persona, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo.

Este lunes, a las 19.41 horas, el buque Neptune Ethos alertó a Salvamento Marítimo de la presencia de cinco personas en el agua con chaleco salvavidas y que no pertenecían a su barco. Por ello, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Valencia instruyó al barco para que procediera a su rescate. Además, movilizó por aire al helicóptero Helimer 203 y por mar a la Guardamar Polimnia y también se incorporó la patrullera de la Guardia Civil Río Oja.

A las 20.14 horas, el buque Neptune Ethos comenzó el rescate de los náufragos de la patera y rescató a cinco varones magrebíes en aparente buen estado de salud. Por su parte, el helicóptero Helimer 203 localizó a otros tres hombres en el agua y los rescató.

Los migrantes declararon que en total eran 11 personas viajando a bordo de la embarcación pequeña, desde Argelia, desde donde habían salido desde la localidad de Tipaza el día 27 de junio, con destino Alicante.

A las 22.09 horas, el Helimer 203 procedió a trasladar a los tres migrantes al aeropuerto de Valencia; mientras que el Neptune Ethos continuó su viaje a su puerto de destino Fos, Francia, con los 5 rescatados, confirmando que estaban en buen estado de salud.

A su llegada al Aeropuerto de Manises (Valencia), Cruz Roja atendió anoche a los tres varones, todos ellos mayores de edad, a quienes les facilitó agua, kit de higiene y ropa seca. Se valoró su traslado a hospital para reconocimiento médico, ya que presentaban quemaduras solares y mareos por exposición solar, según han informado desde la organización a Europa Press. Cruz Roja realizó una valoración sanitaria inicial 'in situ' y se encargó de ellos la Policía Nacional para derivarlos al hospital.

Este martes por la mañana, la Guardamar Polimnia de Salvamento Marítimo ha continuado con la búsqueda de los tres supuestos desaparecidos a diez millas del Cabo de la Nao, con la colaboración de la Patrullera Río Ladra de la Guardia Civil. Sin embargo, tras una búsqueda "exhaustiva", el dispositivo se ha suspendido a las 14.25 horas, tras no localizar a ninguna persona.