Burjassot y Mislata ven una "vergüenza" que Generalitat recurra ante el TS el aval del TSJCV al Plan Edificant

Archivo - Imagen de archivo de un aula. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Burjassot y Mislata (Valencia) han calificado de "vergüenza" que la Generalitat haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al Plan Edificant para la realización de obras en colegios.

En el caso de Burjassot, el recurso de la Generalitat afecta al CEIP Fernando de los Ríos. "Esta decisión en la práctica, y en su momento, supuso la paralización de esta reforma del centro, y el recurso de casación dilata más aun el inicio de las mismas", ha lamentado el consistorio en un comunicado.

En Mislata, la decisión afecta a las actuaciones previstas en el CEIP L'Almassil, el CEIP Gregorio Mayans, el IES Molí del Sol y el Centro Público de Formación de Personas Adultas, según ha recordado el Ayuntamiento, que anuncia acciones legales para que se reinicie el Plan Edificant y anuncia también que si el TS admite el recurso de casación, pedirá la dimisión de la consellera de Justicia, Nuria Martínez.

La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias emitidas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en las que avalaba las delegaciones de obras de Plan Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Consell del Botànic cuando se encontraba en funciones.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, ha calificado de "vergüenza" el recurso de la Generalitat y que "deje a las y los alumnos sin la reforma de los centros educativos". "En junio el TSJCV le dio la razón a nuestro Ayuntamiento, dijo claramente que la paralización de las obras de mejora del CEIP Fernando de los Ríos por parte de la actual Conselleria de Educación no era legal, les dijo claramente que la decisión que se adoptó en su momento no era lesiva, pero les da igual", ha cuestionado el primer edil.

A su juicio, "es una vergüenza que la administración que tiene que velar por el bienestar y la seguridad de nuestras y nuestros hijos en los centros escolares, como máxima responsable, en vez de ayudar, ponga piedras en el camino. En vez de arreglar e invertir, recurre, y alarga de forma sospechosa y casi indefinida el procedimiento", ha sostenido.

El alcalde se pregunta "el porqué de no querer arreglar los centros educativos, el motivo de tener a nuestras y nuestros pequeños en edificios con más de 50 años que no reúnen las condiciones necesarias".

"¿Por qué la Generalitat no arregla sus colegios? ....¿no tienen dinero? ¿no quieren educación pública? ¿les da igual que un niño pueda pasar frio, calor, tener mala iluminación, malas instalaciones, que puedan correr riesgos?", ha interpelado.

García asegura que solo puede "responder con un sí a todas las preguntas que nos hacemos en este Ayuntamiento, y me avergüenza profundamente la decisión que ha tomado el que debería ser el garante de todos nosotros".

No obstante, ha avanzado que no se "rendirán" y seguirán "luchando por lo que la comunidad educativa de Burjassot se merece, y seguiremos peleando para lograr esas mejoras para las niñas y los niños de nuestra ciudad".

"RECHAZO FRONTAL"

Desde Mislata, se ha lamentado que en su momento el recurso inicial ya supuso la "paralización" de las reformas en los cuatro centros, y ahora, el escrito de casación ante el TS "dilata más aun el inicio" los trabajos.

Por ello, ha mostrado su "rechazo frontal" a la decisión de la Generalitat, que afecta directamente "a 3,3 millones de euros destinados a desbloquear y ejecutar mejoras" en los cuatro centros. Desde el gobierno municipal califican la situación de "inaceptable" y reclaman a la Generalitat que deje de poner "obstáculos" a unas inversiones que consideran "absolutamente necesarias".

"Es una vergüenza que la Generalitat tenga bloqueados 3,3 millones de euros que deben servir para mejorar los centros educativos de Mislata. No estamos hablando de cifras sobre un papel, estamos hablando de obras y mejoras que necesitan nuestros centros y que necesitan nuestras familias", ha señalado el primer edil, Carlos Fernández Bielsa.

"La Generalitat debería estar desbloqueando inversiones, potenciando la inversión en los centros escolares y no bloqueándolas. Debería estar poniendo soluciones encima de la mesa, y menos recursos en los tribunales y más retrasos. Mislata ha hecho su trabajo y ha defendido siempre la mejora de sus centros educativos. Ahora le corresponde a la Generalitat hacer lo propio y dejar de poner piedras en el camino", ha reclamado.

El Ayuntamiento de Mislata considera "especialmente grave" que estas actuaciones afecten a diferentes etapas y colectivos educativos de la ciudad, desde la educación infantil y primaria hasta la secundaria y la formación de personas adultas.

"Estamos hablando de toda una comunidad educativa. De niños y niñas, de jóvenes, de docentes, de familias y también de personas adultas que tienen derecho a estudiar y formarse en espacios adecuados. Todos ellos merecen que las administraciones estén a su lado, no que les hagan esperar indefinidamente", ha destacado el alcalde.

Desde el Ayuntamiento anuncia que seguirán "defendiendo los intereses de Mislata y reclamando que los fondos puedan desbloquearse y destinarse cuanto antes a los centros previstos". "Mislata no se va a quedar callada", advierte y añade que exigirán al Consell "que cumpla con sus responsabilidades". Nuestros colegios e institutos no pueden ser víctimas de sus decisiones políticas y administrativas", ha concluido y ha avanzado que iniciará "cuantas acciones legales sean necesarias para garantizar y asegurar que se reinicie el Plan Edificant".