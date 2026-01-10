Burriana presenta el cartel musical para la III edición del San Blai Fest - AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

CASTELLÓ, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burriana (Castellón), a través de la concejalía de Fiestas, ha dado a conocer el cartel musical de la III edición del San Blai Fest, que tendrá lugar los días 30 y 31 de enero en la Terraza Payà, consolidándose como una de las citas musicales destacadas dentro de la programación de las fiestas patronales en honor a Sant Blai.

Tras las ediciones anteriores, el San Blai Fest vuelve a apostar por una programación musical variada, con artistas y grupos que llenarán de fiesta el centro de la ciudad durante dos jornadas consecutivas, ha indicado el consistorio en un comunicado.

El festival se ha convertido en un "referente cultural y musical" de la capital de la Plana Baixa para vecinos y visitantes durante las celebraciones patronales. La jornada del viernes 30 de enero arrancará a partir de las 19.30 horas con la actuación de La Popera, continuará a las 23.00 horas con La Gran Diosa, tributo a Mónica Naranjo, y se cerrará a las 00.30 horas con Pascual Herrera.

Por su parte, el sábado 31 de enero comenzará a las 17.00 horas con DJ Xay, seguirá a las 19.30 horas con Genz, a las 23.00 horas con Mecamela, tributo a Camela, y finalizará a las 00.30 horas con la actuación de Font.

El San Blai Fest se suma a la programación habitual de las fiestas patronales en honor a Sant Blai, que dinamizarán Burriana con actos tradicionales, actividades culturales y propuestas lúdicas para todos los públicos, consolidando estas fechas como uno de los momentos más destacados del calendario festivo local.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha señalado que "el San Blai Fest se ha consolidado como una propuesta musical muy esperada dentro de nuestras fiestas patronales, y esta tercera edición vuelve a apostar por una programación atractiva para seguir llenando el centro de Burriana de música".

Asimismo, ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para poner en valor las fiestas de Sant Blai, combinando tradición y propuestas actuales que refuercen la vida cultural de la ciudad".