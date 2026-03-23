Buscan a un hombre desaparecido en Casas del Río, en Requena

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos buscan a un hombre desaparecido este domingo en Casas del Río, en el municipio valenciano de Requena, según ha informado el Consorcio Provincial.

El hombre desapareció ayer y el Consorcio activó la búsqueda a las 19 horas con un amplio dispositivo, colaborando con otras unidades desplegadas en la zona, han indicado las mismas fuentes.

Este lunes continúa la búsqueda y desde Consorcio colaboran el jefe de sector, el coordinador forestal, el técnico forestal, el sargento, bomberos voluntarios de Cofrentes, un equipo de drones, cuatro brigadas BRIFO y el grupo de rescate GERA con el helicóptero V-990. Además, se han desplegado tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat.