Bustinduy, sobre una posible moción de censura apoyada por Junts: "A mí lo que me preocupa es la vivienda"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 24 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha rechazado este viernes valorar la posibilidad de que Junts apoye una moción de censura en el Congreso.

"A mí lo que me preocupa es la vivienda", ha remarcado durante una visita al municipio valenciano de Sedaví, preguntado por si le preocupa la posible moción apoyada por Junts, que ha deslizado que se plantea hacer una consulta a la militancia si finalmente la dirección del partido decide, en la reunión del próximo lunes con el expresidente de la Generalitat catalana y líder, Carles Puigdemont, romper las relaciones con el PSOE.

Bustinduy ha insistido en que la vivienda es "la primera tarea, la principal urgencia para este Gobierno, es la primera preocupación, el principal problema que tienen las clases trabajadoras en España. Y creo que la responsabilidad del Gobierno es dar resolución ya. A mí eso es lo que me ocupa y lo que me preocupa y creo que es lo más importante".

Además, ha añadido que, "a medida que el Gobierno sea capaz de intervenir en este problema y solucionarlo, más fortaleza tendrá y más capacidad de aguante tendrá, porque tendrá mucho más apoyo social".