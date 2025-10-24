Bustinduy resalta el refuerzo de 40 millones del Gobierno a los servicios sociales de municipios afectados por la dana

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 24 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto en valor que el Gobierno ha contribuido con más de 40 millones de euros al refuerzo de los servicios sociales en 62 municipios de Valencia afectados por la dana y ha contribuido con casi 400.000 euros a la reconstrucción de infraestructuras de protectoras de animales que se vieron seriamente afectadas por la dana.

Bustinduy ha visitado este viernes la localidad valenciana de Sedaví, donde ha visitado una de las protectoras beneficiarias y se ha reunido con el Consejo de Trabajadoras Sociales para "conocer de primera mano las últimas evaluaciones del trabajo que vienen realizando a lo largo de todo este año, con una subvención específica del Ministerio de Derechos Sociales para poder brindar apoyo psicosocial a la población de las localidades afectadas por la dana hace un año, también a las entidades municipales y a las trabajadoras de los servicios sociales", ha explicado en declaraciones a los medios.

"Como resultado de esta experiencia, además, podremos profundizar en la elaboración de protocolos de actuación, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad social ante catástrofes, emergencias y todas las derivadas del cambio climático", ha comentado.

"Todo este trabajo sigue en curso y va a seguir, como dijo el Gobierno, durante todo el tiempo que sea necesario y con todos los recursos que sean necesarios", ha insistido el ministro.

Asimismo, ha destacado los proyectos que más de 70 organizaciones de la sociedad civil y del tercer sector siguen desarrollando en 78 municipios de la provincia, abarcando un trabajo inmenso que va desde el apoyo al restablecimiento del tejido comunitario, a la reconstrucción de infraestructuras, al apoyo psicosocial".

Además, ha destacado que "hace casi un año fuimos testigos de una operación programada por parte de sectores de la ultraderecha para criminalizar y señalar a las organizaciones sociales, a las organizaciones del tercer sector que estaban sobre el terreno, trabajando junto al pueblo valenciano para reconstruir la vida después de la dana", ha recordado el ministro, en declaraciones a los medios.

Bustinduy ha apuntado que, un año después, "esa gente estará sembrando el odio en otra parte" y ha señalado que quienes siguen en el terreno son las organizaciones sociales, "de la mano con el pueblo valenciano para salir adelante", y el Gobierno, que cumple su compromiso de destinar a la zona "los recursos que sean necesarios durante el tiempo que sea necesario", ha asegurado.