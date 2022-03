Caballer FX dipara una 'mascletà' "clásica, con toques digitales y acorde a la plaza del Ayuntamiento"

El balcón cuenta con una amplia representación política

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pirotecnia Caballer FX ha sido la protagonista este viernes, 18 de marzo, de la 'mascletà' municipal, que sus artífices definen como "clásica pero con toques digitales y acorde a la plaza del Ayuntamiento", y que han contemplado desde el balcón consistorial una amplia representación política.

A David Pérez de Lucía Lora, que a sus 18 años ha diseñado el espectáculo junto a su madre María José Lora, el disparo le ha dejado "cosquillas en el estómago". Lleva interviniendo en la creación de las 'mascletaes' desde los 13 años bajo la supervisión de su madre. "La plaza siempre da respeto, tenga la edad que tenga", ha comentado a los medios después de recibir el aplauso del público.

Su parte favorita de la 'mascletà' ha sido "el terremoto y el ritmo que lleva". "Nuestros grupos de truenos son impresionantes, yo no los veo por ahí en ningún otro sitio. Soy muy humilde pero me tengo que apuntar el punto", ha afirmado. María José Lora no se decanta por ninguna fase específica, pero sí resalta que el terremoto "lleva una combinación, algo ahí, que es típico de la empresa".

La pirotécnica, que también es presidenta de Piroval, ha aprovechado la oportunidad de estar en el balcón, con alta presencia política este viernes, para reivindicar ayudas al sector. Así, ha denunciado que "el IVA al 21 por ciento es una exageración".

"Queremos un IVA cultural como el que tienen muchos sectores y ayuda para poder mantener la mano de obra, que se está perdiendo porque se van a otros sectores porque no podemos pagar".

Lora ha lamentado que las ayudas que ya han recibido por la crisis del coronavirus no son suficientes. "Tienen que aguantar, tenemos que aguantar como sector, esto no va a ser de ya, no hemos hecho las Fallas y ya estamos bien. No, estamos muy tocados y por eso pido que inviertan un poco en los sectores artesanos", ha reclamado.

UN BALCÓN CONCURRIDO

Precisamente, las reivindicaciones de Lora en el balcón del Ayuntamiento han coincidido con una gran y variada presencia política este viernes. Han acudido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la portavoz estatal de Unidas Podemos, Isa Serra, y el diputado de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal.

También han estado en el balcón la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca; la síndica de Compromís, Papi Robles; la de Unides Podem, Pilar Lima; el presidente del PPCV, Carlos Mazón; el senador de Cs Emilio Argüeso; la diputada de Cs en el Congreso María Muñoz, y el diputado en Les Corts Jesús Salmerón.

Fuera del plano político, también estaban invitados la cantante Samantha Gilabert, el humorista Eugeni Alemany, la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroqui, y los presidentes de Cruz Roja a nivel estatal y autonómico, Javier Senent García y Rafael Gandía, respectivamente.

ALMEIDA BROMEA CON "LLEVAR LA 'MASCLETÀ' A MADRID"

Tras el espectáculo, el alcalde de Madrid ha admitido que se ha "emocionado". "Esto es música, el ritmo que va llegando in crescendo es impresionante", ha señalado Almeida, que aunque reconoce que "el primer petardazo ha sonado fuerte", asegura que no ha pasado miedo.

El alcalde de Madrid ha acudido acompañado de la portavoz del PP municipal, María José Catalá, en su primera visita a las Fallas. Ya antes del espectáculo avanzaba que esta visita a las fiestas "no va a ser la última" y destacaba que "podemos estar viendo el fin de la pandemia, demuestra el espíritu de resistencia de la ciudad". Minutos después, tras ver la 'mascletà', ha expresado su "emoción" y ha observado que "verlo en directo cambia una barbaridad". De hecho, ha comentado: "Tal como va el día, mejor me quedo aquí".

Además, ha recogido la propuesta de un periodista de llevar la 'mascletà' a Madrid. "Hay que pensarlo, yo creo que llevarlo a Madrid, para los madrileños y para València, sería extraordinario, así que lo vamos a pensar. Ahora necesitamos un buen sitio, que esté a la altura de la 'mascletà', no vale cualquiera", ha bromeado. Y ha reiterado: "Habrá que llevar la 'mascletà' a Madrid, a ver si lo podemos hacer, porque yo creo que a los madrileños les volvería locos".

25 PERSONAS ATENDIDAS

Por otro lado, Cruz Roja ha atendido a 12 personas durante el dispositivo especial por la 'mascletà', si bien no ha sido necesario trasladar a nadie al hospital. En concreto, ha habido 18 lipotimias, un hombre con objeto extraño en el ojo, cinco crisis de ansiedad y un hombre herido.

Hasta 74 personas han participado en este operativo sanitario: 51 socorristas, 12 TES, seis enfermeras, dos médicos y tres coordinadores, que han dispuesto de 12 vehículos