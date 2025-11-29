Cabanes acerca els sector primario al gran público en la 517 Fira de Sant Andreu

La localidad castellonense de Cabanes ha inaugurado la 517 Fira de Sant Andreu, "uno de los acontecimientos que acerca del sector primario más importantes de la provincia". - AYUNTAMIENTO CABANES

CASTELLÓ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Cabanes ha inaugurado la 517 Fira de Sant Andreu, "uno de los acontecimientos que acerca del sector primario más importantes de la provincia".

A las 11.30h se ha cortado la cinta oficial en una mañana que "ha conseguido unir la tradición del folklore local junto con la vanguardia del sector agrícola y ganadero, expuesto en el recinto ferial", destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

Así pues, a ritmo de dolçaina y tabal se ha llevado a cabo la inauguración en la que ha participado el Grup de Danses local. Junto a la corporación municipal han asistido representantes políticos de la comarca y David Vicente, diputado provincial.

Uno de los momentos "álgidos" de esta jornada ha sido la segunda salida caballista llevada a cabo por decenas de animales, un evento que al igual que en 2024 ha cosechado un gran éxito de crítica y asistencia para ver el dominio de los animales por parte de los jinetes.

En paralelo, el recinto ferial abría las puertas para conocer las novedades y los productos vinculados a la agricultura, ganadería, alimentación o textil, entre otros sectores. Dicho recinto viene acompañado por espacios de gran valor en el programa de la Fira de Sant Andreu: el espacio bovino y, en especial este año, el equino, puesto que es la primera ocasión que se prepara esta sección en el espacio ganadero.

Además, se ha llevado a cabo un taller infantil y las primera degustaciones culinarias en el espacio gastronómico, otro de los pilares fundamentales de la oferta de ocio en la Fira de Sant Andreu de Cabanes. El restaurante Atalaya y Bellmunt & Oliver han sido los anfitriones de un evento que, tras finalizar, ha continuado con la oferta de la gama de productos Castelló Ruta de Sabor.

La histórica cita, que alcanza las 517 ediciones, ofreerá cuatro días de variada programación donde se mezclan jornadas prácticas e informativas para profesionales con espacios de ocio y cultura donde destaca el habitual recinto ferial o las novedades culturales como el concurso de perros pastores o el espacio dedicado completamente a los equinos.

El jueves empezó el programa oficial en clave divulgativa: la primera jornada formativa estuvo destinada a veterinarios, ganaderos y estudiantes vinculados con el sector en la ganadería German Vidal de Cabanes. Por la tarde del mismo jueves se iniciaron también las jornadas informativas presenciales y telemáticas en el salón de la Cooperativa de Cabanes, donde se tratarán aspectos como la PEC 2025, el SIGE (Sistema integral de explotación impartida) o la alternativa al Cercado Virtual.

La feria también tendrá cariz educativo. Alumnado de institutos y colegios visitaron el recinto ferial durante el viernes por la mañana. El mismo día, por la tarde, alumnado de facultades de veterinaria e ingeniería agrónoma asistieron a una visita técnica al Espacio Ganadero.

CONCURSO DE PERROS PASTORES, "GRAN NOVEDAD"

Una de las "grandes novedades" se llevará a cabo mañana domingo, cuando el primer Concurso Fira de Sant Andreu de Trabajo de Perros Pastores tendrá lugar en la calle Gaidó. Pastores castellonenses, turolenses, valencianos, alicantinos, tarraconenses o zaragozanos participarán en la esperada primera edición.

Será un domingo para todos los públicos: el reputado chef Miguel Barrera, de Estrella Michelín, protagonizará una exhibición culinaria mientras que niños y niñas podrán disfrutar de paseadas gratuitas con coches de ponis. A las 11h volverán las sesiones informativas con las III Jornadas Agroecológicas y de Agricultura Regenerativa. Por la tarde, la Asociación Rumana de Cabanes celebrará el día nacional de Rumanía en el Espacio Gastronómico.