La caída de un rayo provoca el incendio en una vivienda de Onda (Castellón)

La caída de un rayo provoca el incendio en una vivienda de Onda - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 13 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La caída de un rayo ha provocado este lunes el incendio en una vivienda de Onda (Castellón), el cual ya se encuentra controlado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

El incendio ha afectado totalmente a una habitación y el humo y temperatura a otras estancias. Efectivos de bomberos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars continúan revisando y trabajando en la extinción del fuego.

Así mismo, las lluvias que está registrando la provincia de Castellón ha provocado que los bomberos haya tenido que achicar agua en bajos de un ascensor en Benicarló, así como revisar una vivienda por posible achique de agua en Burriana.

El Ayuntamiento de Castelló ha informado, por otra parte, que, por prevención, están cortados el acceso al camí Collet próximo al Barranco del Sol, el camí de la Enramada -accesos al nuevo cementerio-, el camí Venta Nova/Cova Colom -accesos a Riu Sec- y el túnel del Grupo Lourdes.