Caixa Ontinyent logra 13,8 millones de euros de beneficios netos en 2025, un 22% más

Caixa Ontinyent presenta los resultados del ejercicio - CAIXA ONTINYENT

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caixa Ontinyent logró en 2025 un total de 17 millones de euros de beneficios antes de impuestos, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto al ejercicio anterior, y netos de 13,8 millones de euros, un 22% más, según los resultados del pasado año presentados este miércoles por el presidente de la entidad, José Pla, y el director general, José Francisco Sanfélix.

Con ello, Caixa Ontinyent consolida "una etapa de crecimiento y proyecta una nueva fase centrada en la mejora de la experiencia de cliente, la innovación y la expansión territorial", mientras que mantiene su modelo de banca de proximidad. Ambos directivos han destacado la solidez de las cuentas y la capacidad de la entidad para adaptarse a un entorno financiero en constante transformación, según ha informado la caja en un comunicado.

José Francisco Sanfélix ha subrayado que 2025 ha sido "un nuevo año de crecimiento y fortalecimiento financiero, en el que hemos vuelto a superar los objetivos marcados, con un impulso destacado de la inversión crediticia, especialmente en vivienda y actividad empresarial, y con un crecimiento en la captación de recursos de clientes por encima de la media del sector".

La propuesta de distribución de resultados, que se elevará a la Asamblea General, contempla destinar el 89% a reservas y el 11% a obra social, lo que permite "reforzar" la capitalización de la entidad, sitúa el CET1 en el 24,26%, "muy por encima de los niveles exigidos", y aumenta el presupuesto destinado a obra social hasta 3,8 millones de euros, prácticamente el doble que el ejercicio anterior.

El volumen de negocio ha alcanzado los 2.802 millones de euros, con un crecimiento del 5%, mientras que la tasa de morosidad se ha reducido hasta el 1,81%, con una cobertura del 107,75%. Sanfélix ha destacado que la "solidez" de la entidad "se refleja en la calidad de sus indicadores financieros, que nos permiten seguir avanzando en nuestro proyecto de crecimiento con garantías y reforzar nuestro modelo de banca de proximidad".

PLAN ESTRATÉGICO 2026-2028

Caixa Ontinyent se encuentra inmersa en el desarrollo de su nuevo plan estratégico 2026-2028, con el objetivo de "consolidar" su posicionamiento como entidad de referencia en la Comunitat Valenciana. Según José Pla, "es destacable el altísimo cumplimiento del plan estratégico que hemos cerrado en 2025, en el que hemos abierto oficinas en nuevos territorios, como Alicante, Elche y Paterna; hemos aumentado nuestra obra social y hemos reforzado notablemente la solvencia y los recursos tecnológicos al servicio de nuestros clientes".

El nuevo plan combina la "esencia de banca cercana, basada en el conocimiento del cliente y el arraigo territorial, con una decidida apuesta por la innovación y la modernización, que nos permitirá seguir evolucionando y adaptándonos a los nuevos retos del sector", ha añadido.

Asimismo, contempla el impulso del modelo de relación con el cliente, "integrando de forma equilibrada los canales digitales y la atención presencial, con el objetivo de ofrecer un servicio más accesible, cercano y eficiente".

En este sentido, se ampliarán las funcionalidades digitales, al tiempo que se refuerza el modelo de atención directa en oficinas, con mayor flexibilidad horaria y sin cita previa. Asimismo, se avanzará en la mejora de los procesos internos para ganar agilidad y eficiencia, "facilitando una respuesta más rápida y adaptada a las necesidades de los clientes, y se continuará evolucionando la oferta de productos y servicios, reforzando el perfil de la Entidad como institución innovadora y centrada en las personas".

NUEVAS OFICINAS

En el ámbito del crecimiento, Caixa Ontinyent continuará con su proceso de expansión mediante la apertura de nuevas oficinas. Tras su desarrollo en los últimos años hacia el sur de la Comunitat Valenciana, la entidad orienta ahora su crecimiento hacia el norte, donde ampliará su presencia territorial y consolidará su modelo de banca de proximidad.

Caixa Ontinyent prevé cerrar 2028 con 10.000 nuevos clientes, un volumen de negocio de 3.147 millones de euros, un crecimiento del 27% en inversión crediticia, mayoritariamente destinada a financiar empresas y vivienda y del 14% en los recursos de clientes.

El director general ha subrayado especialmente la apuesta estratégica por la tecnología y la digitalización como palancas de mejora del servicio. La oficina digital incorporará nuevas funcionalidades y avanzará en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la atención y personalizar la relación con el cliente. Paralelamente, se ha reforzado el modelo de ciberseguridad y resiliencia operativa.

El presidente ha destacado que la entidad sigue avanzando en su consolidación como referente financiero, manteniendo su carácter de banca territorial y su compromiso con el entorno. "Somos una entidad comprometida con las personas y con nuestro territorio, y este plan estratégico nos permitirá seguir creciendo sin renunciar a esa esencia, combinando la actividad financiera con una clara vocación social", ha indicado.

OBRA SOCIAL

En cuanto a la obra social, durante el pasado ejercicio, se desarrollaron 633 actividades, en colaboración con 245 colectivos, que beneficiaron a más de 190.000 personas y con una amplia red de centros sociales en distintas localidades.

Para este año, la actuación se orienta a proyectos de alto impacto, entre los que destaca la aportación de 1,7 millones de euros a la futura Facultad de Veterinaria de la Universitat de València en Ontinyent, junto con el impulso de iniciativas en educación, formación, sostenibilidad y apoyo a colectivos vulnerables, canalizadas en gran parte a través de la Fundació Caixa Ontinyent.