CaixaBank inaugura en València su primera oficina 'All in one', con cajeros con reconocimiento facial

Publicado 21/10/2019 20:28:49 CET

Inauguración de la oficina 'All in one' de CaixaBank'

Inauguración de la oficina 'All in one' de CaixaBank' - CAIXABANK

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha inaugurado este lunes en València su primera oficina 'All in one', un macroespacio de 2.200 metros cuadrados situado en la plaza del Ayuntamiento y "diseñado para transformar completamente la experiencia de los clientes". Las instalaciones, con "inspiración en la naturaleza y lo último en tecnología", incluyen cajeros con reconocimiento facial para realizar reintegros sin introducir el PIN.

La oficina 'All in one' de València es la primera que CaixaBank abre en España. A su acto de inauguración han asistido el alcalde de València, Joan Ribó; el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, así como clientes, directivos, empresarios y representantes de diversos sectores e instituciones de la sociedad valenciana.

La nueva 'All in One' de CaixaBank, en palabras de Xicu Costa, pretende "convertir la oficina bancaria en un lugar al que las personas quieren ir, porque les ofrece una experiencia diferente y confortable, a la vez que descubren lo último en tecnología o participan en un evento o charla de un personaje de interés", ha explicado durante su intervención.

Bajo estas premisas, la oficina 'All in one' reúne en un único espacio a los equipos especialistas de todos los segmentos de negocio de la entidad: banca de particulares (incluyendo banca retail, Banca Premier y Banca Privada), autónomos (CaixaBank Negocios), emprendedores tecnológicos (CaixaBank DayOne), microempresas (Business), pymes y grandes empresas (CaixaBank Empresas).

En total, las instalaciones de la capital del Turia cuentan con un equipo de 80 empleados que darán servicio a una cartera de 17.000 clientes, en horario ininterrumpido de mañana y tarde de lunes a jueves (de 8.30 a 18.30 horas; los viernes, de 8.30 a 14.30 horas).

Además de atención financiera "especialista y personalizada", el diseño de la nueva oficina está basado en "una combinación de ideas inspiradas en la naturaleza con el uso de la última tecnología".

Así, en zona de la entrada se han instalado unas pantallas envolventes que ocupan una superficie total de 150 metros cuadrados y en las que se proyectan imágenes de parajes naturales para dar la bienvenida. El objetivo es que el cliente sienta que ha entrado en un "oasis urbano", diferente al estándar habitual en los espacios comerciales.

EXTRAER EFECTIVO SIN NECESIDAD DE PIN

En la oficina destaca la presencia de elementos tecnológicos. De hecho, 'All in one' es la primera oficina de València que cuenta con cajeros de reconocimiento facial, diseñados para facilitar a los clientes extraer efectivo con una imagen de su rostro, sin necesidad de introducir su PIN.

Los cajeros disponen del hardware y el software necesario para captar la imagen del rostro del usuario y validar hasta 16.000 puntos de ella, lo que "garantiza una identificación totalmente segura", ha remarcado la entidad.

CaixaBank ha asegurado que esta tecnología "ofrece una mejor experiencia de usuario y una mayor seguridad en las operaciones, ya que agiliza el proceso de identificación del cliente y facilita la realización de reintegros sin memorizar múltiples contraseñas". CaixaBank ha sido la primera entidad financiera del mundo en presentar este tipo de cajeros.

ZONA DE 'HOSPITALITY' Y EVENTOS

Otro elemento relevante de 'All in one' es "la existencia de una gran zona de hospitality para atender a los clientes de forma más informal y relajada", ha destacado la entidad.

Junto a los elementos visuales y la tecnología, la oficina cuenta con servicios y posibilidades "más allá de lo estrictamente bancario". En ese sentido, acogerá una programación mensual de eventos "acerca de todo tipo de temas, abiertos a la participación de cualquier persona interesada, sea o no cliente de CaixaBank".

Por ejemplo, para noviembre, destaca una sesión de formación en fotografía con teléfonos móviles Samsung Note 10 y una conferencia de la experta en imagen y comunicación Andrea Vilallonga, conocida por su intervención en el programa de televisión Operación Triunfo como profesora de Protocolo.