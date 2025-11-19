La calle Colón de València, entre las vías comerciales más caras de España

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Colón de València consolida un año más su posición entre las principales arterias comerciales del país, concretamente en la séptima edición del ranking nacional según la 35a edición del informe global Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield.

Este enclave comercial asciende un puesto con una renta prime de 1.800 euros/m2/año (150 euros/m2/mes), lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior. La zona super prime de Valencia cuenta con tan solo un 0,36% de disponibilidad, lo que evidencia la fuerte demanda y la escasez de espacio en este tramo comercial, según ha explicado Cushman & Wakefield en un comunicado.

El informe de Cushman & Wakefield, que analiza las rentas prime de las calles comerciales en 92 ciudades de todo el mundo, destaca el constante atractivo del Passeig de Gràcia, que este año asciende una posición y ocupa el 16o puesto en el ranking mundial con una renta prime de 3.420 euro/m2/año (285 euros/m2/mes), lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior.

La calle Serrano, en Madrid, le sigue de cerca, con unas rentas de 3.300 euros/m2/año (275 euros/m2/año), lo que representa un aumento del 8% respecto el año anterior. Este crecimiento viene impulsado por la continua incorporación de grandes firmas internacionales, cuya presencia ha contribuido de forma decisiva a este incremento pronunciado de las rentas.

En España completa el podio la Gran Vía de Madrid que se sitúa en tercera posición, con una renta prime de 3.120 euros/m2/año (260 euros/m2/mes). La vía madrileña supera este año a Portal de l'Àngel, en Barcelona, con quien compartía posición en la edición anterior del ranking. Por su parte, Portal de l'Àngel comparte la cuarta posición con las calles José Ortega y Gasset y Preciados, ambas en Madrid, que registran una renta prime de 3.060 euros/m2/año (255 euros/m2/mes).

Más allá de estas dos ciudades, destacan las calles Marqués de Larios, en Málaga (5a posición, con 2.640 euros/m2/año (220 euros/m2/mes); Fuencarral, en Madrid (6a posición, con 2.160 euros/m2/año - 180 euros/m2/mes-); Colón, en València (7a posición, con 1.800 euros/m2/año - 150 euros/m2/mes-); Tetuán, en Sevilla (8a posición, con 1.680 euros/m2/año -140 euros/m2/mes-); Gran Vía, en Bilbao (9a posición, con 1.620 euros/m2/año -135 euros/m2/mes-); Goya, en Madrid (10a posición, con 1.560 euros/m2/año -130 euros/m2/año

La presencia en estas calles ya no es exclusiva de las marcas de alta gama. Cada vez más enseñas del segmento gran consumo están apostando por ubicaciones prime porque ofrecen una visibilidad, un flujo constante de público y una conexión con el consumidor que difícilmente se consigue en otros entornos.

NEW BOND STREET, LA MÁS CARA DEL MUNDO

El informe Main Streets Across the World confirma que Europa continúa liderando el ranking, después de haber superado a Estados Unidos el año pasado. Por primera vez, New Bond Street, en Londres, se sitúa como la calle comercial más cara del mundo, con unas rentas de 20.482 euros/m2/año (1.707 euro/m2/mes), tras un incremento del 22% respecto al año anterior.

Le sigue de cerca la Via Montenapoleone, en Milán, que ocupa la segunda posición con 20.000 euros/m2/año (1.666 euros/m2/mes), manteniendo su nivel de 2024, mientras que la Upper Fifth Avenue, en Nueva York, completa el podio con 18.359 euro/m2/año (1.530 euro/m2/mes).

En cuarta posición se mantiene la lujosa Tsim Sha Tsui, en Hong Kong, con 13.907 euros/m2/año (1.159 euros/m2/mes), donde las rentas bajan un 6 %, y el Top 5 lo cierra la parisina Avenue des Champs Élysées, que conserva sus rentas en 12.519 euros/m2/año (1.043 euro/m2/mes). Asimismo, destaca el crecimiento del 10% en las rentas de la calle Ginza, en Tokio, que ocupa la sexta posición.