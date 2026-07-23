El calor no da un respiro con máximas de más de 42 grados en un jueves con tormentas en Alicante

Archivo - Termómetro en la calle en València - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El litoral sur de las provincias de Valencia y Alicante estará durante este jueves, en las horas centrales del día, en aviso rojo por calor, con temperaturas máximas de más de 42 grados en el interior de ambas zonas.

Además, el resto de Valencia y Alicante y el interior sur de Castellón está en aviso naranja por máximas de 40 grados, el interior norte de Castellón en amarillo por hasta 36 grados y el interior y el litoral sur de Alicante en rojo por tormentas durante esta tarde.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan tormentas por la tarde en Alicante, con probables rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.

Las máximas irán en ascenso notable en Valencia y Alicante, con valores significativamente elevados en amplias zonas y alcanzando los 40-43 grados en el interior y el prelitoral. Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 35 y 26 grados en Alicante, 34 y 25 grados en Castelló de la Plana y 34 y 24 en València.

En general, predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad baja en el litoral norte y central por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día, mientras por la tarde se desarrollará nubosidad en la mitad sur.

Soplará viento flojo variable, con tendencia por la tarde a oeste moderado en el interior, mientras en el litoral predominará la componente sur en Alicante y la componente este en el resto.

FUERTE BOCHORNO Y RIESGO EXTREMO DE INCENDIOS

Continuará el polvo en suspensión. En las provincias del Mediterráneo, el aire africano seco y extremadamente cálido circula por encima de la masa de aire húmedo marítimo. Aunque esto protege del calor extremo, a cambio proporciona una fuerte sensación de bochorno tanto de día como de noche, explica Aemet.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este jueves es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en el sur de Valencia y Alicante, informa el 112.