La Cámara de Comercio de Castellón cree que 2026 puede consolidar la senda de crecimiento de la economía de la provincia

Rueda de prensa de balance de la Cámara de Comercio - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 15 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha señalado este lunes que, a pesar de la "persistente" incertidumbre internacional y la "inestabilidad" política, diversos indicadores macroeconómico como el ritmo de creación de empresas, la actividad turística o el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social y el empleo apuntan a que 2026 podría consolidar la senda de estabilización y crecimiento de la economía provincial.

Así se ha pronunciado Guillamón en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de la actividad de la Cámara de Comercio durante 2025 y ha destacado las perspectivas de la economía de Castellón para el próximo año.

La máxima dirigente de la institución cameral ha subrayado los retos que hay que seguir planteando "con firmeza" de cara al próximo año, como abordar de manera "decidida" la problemática de la vivienda, avanzar en la dotación de infraestructuras estratégicas, atraer nuevas inversiones y reforzar la defensa de la industria de la provincia como motor de desarrollo y bienestar.

Además, ha destacado la necesidad de contar con una Unión Europea "unida, capaz de defender con determinación los intereses de sus ciudadanos y de atender, al mismo tiempo, las particularidades territoriales".

"Esto -ha dicho- resulta especialmente relevante en ámbitos como las exigencias en materia de emisiones de CO2 aplicadas a la industria cerámica, donde es imprescindible que las políticas comunitarias combinen ambición medioambiental con realismo y sensibilidad hacia la realidad porductiva de las empresas".

DESAFÍOS

Mª Dolores Guillamón ha indicado que 2025 ha sido un ejerciio marcado por "importantes desafíos", pero también de valiosas lecciones y progresos significativos que "han ayudado a contuniar fortaleciendo el tejido empresarial de Castellón".

Según ha explicado, las empresas de la provincia de Castellón han tramitado este año más de 24.000 legalizaciones de documentos, "una cifra que demuestra su firme voluntad de seguir abriéndose al mundo, incluso en un contexto global especialmente complejo", ha añadido.

En materia de formación, la Cámara de Comercio ha realizado en 2025 un total de 300 acciones, en las que han participado más de 4.400 personas. La institución también ha atendido 580 proyectos de creación de empresas, que han dado lugar a más de 120 nuevas iniciativas empresariales en la provincia, las cuales engloban 73 actividades de negocios diferentes y de las que el 70 por ciento son empresas individuales y el 30% sociedades.

Por otra lado, la Cámara de Comercio ha llevado a cabo en 2025 1.480 acciones de consultoría especializada y ha gestionado más de 80 ayudas económicas orientadas a apoyar la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y la contratación de personal.

Así mismo, durante este ejercicio la institución cameral ha superado los 7.500 expedientes tramitados del Kit Digital; mientras que ha llevado sus servicios de manera presencial a 46 municipios de la provincia.

Guillamón ha subrayado que el impulso de la digitalización, la internacionalización, la sostenibilidad, el desarrollo del talento y la creación de nuevas iniciativas empresariales serán los pilares del trabajo de la Cámara de Comercio "para fortalecer la competitividad empresarial y contribuir al progreso económico de Castellón".

QUALICER

Respecto a la celebración del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer), que, por primera vez no organizarán conjuntamente la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros Industriales por discrepancias entre ambas entidades, Guillamón ha manifestado que "esta situación desagradable no se tenía que haber producido", pues "es como cuando una pareja de novios riñe", ha añadido.

"El Colegio de Ingenieros ha señalado que la marca del congreso es de ellos, cosa que no es verdad, y ahora también dicen que es necesario más dinero, cuando tampoco es verdad porque la Generalitat Valenciana estaba dispuesta a poner dinero. Creo que nos les caemos simpáticos", ha afirmado la presidenta de la Cámara de Comercio.

Guillamón a explicado que la "mano tendida" de la Cámara de Comercio la van a tener siempre, "pero si no la quieren coger, llega un momento que nos tenemos que defender", y ha anunciado que la entidad cameral celebrará el congreso en el mes de septiembre pero con otro nombre distinto a Qualicer.

Por otra parte, preguntada si piensa pesentarse de nuevo a la Presidencia de la Cámara de Comercio en las próximas elecciones, Guillamón ha indicado que lo ve tan "lejano" y con tantas preocupaciones como tiene que no lo ha pensado todavía.

En lo que sí se ha mostrado convencida es en que Cevisama volverá a celebrarse dentro de unos años "porque los empresarios pequeños no pueden llevar el ritmo de los más grandes, y para ellos esta feria es fundamental".

DATOS ECONÓMICOS

La Cámara de Comercio prevé cerrar el ejecicio de 2025 con un superávit de 1.255.926 euros, el mayor de toda su historia y superior a las estimaciones que había debido principalmente a que se ha producido un aumento de las subvenciones recibidas.

De cara a 2026, la Cámara de Comercio ha elaborado un presupuesto con 5.535.837 euros de ingresos y 4.901.238 euros de gastos, por lo que prevé un superávit de 634.599 euros.