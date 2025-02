Camarero acusa a Bernabé de "mentir" sobre la presencia de Mazón en el Cecopi y niega un cambio de versión del Consell

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha negado ningún "cambio de versión" de la Generalitat sobre la presencia del jefe del Consell, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el pasado 29 de octubre a las 20.11 horas, momento en el que se envío la alerta a los móviles de la población, y ha acusado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de "mentir" sobre esta cuestión cuando aseguró que lo "vio en el Cecopi". "Sabía que no estaba y mintió", le ha reprochado.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrada a las 20.00 horas de este martes, y preguntada sobre a qué hora llegó entonces el 'president' de la Generalitat al Cecopi, Camarero se ha limitado a asegurar: "Sin duda, después de lanzar el mensaje". "El presidente no estaba en el Cecopi en el momento de enviar la alarma", ha reiterado.

Además, ha acusado tanto al Gobierno de España como al PSOE de haber mentido "durante los últimos cuatro meses" al haber mantenido que Carlos Mazón "estaba primero incomunicado y después que se le estaba esperando para tomar la decisión de lanzar el mensaje". "Hoy, con la contestación que se le remite a la jueza, se demuestra que es una burda mentira", ha sostenido, al tiempo que ha calificado estas actitudes como "uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de esta tragedia".

En esta línea, ha señalado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien "mintió cuando aseguró que el Cecopi esperaba a Carlos Mazón" para enviar el ES-Alert, "mintió cuando aseguró que vio a Mazón en el Cecopi y mintió cuando dijo que estaba allí". "Sabía que no estaba y mintió", ha recalcado.

Camarero ha subrayado que la "verdad" es que el mensaje de alerta se envió a las 20.11 horas y que el 'president' de la Generalitat "no tenía por qué estar en el Cecopi porque no forma parte". "No le esperaban para mandarla", ha insistido, para seguidamente añadir que, en cambio, la delegada del Gobierno "sí estaba, aunque fuera a través de un plasma". Por ello, ha preguntado a Bernabé "quién de verdad miente: la Pilar Bernabé que trasladó que Mazón estaba en el Cecopi o la Pilar Bernabé que hoy cambia de versión y dice que no le vio".