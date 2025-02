Mazón critica que la propuesta del Gobierno sobre la deuda es una "trampa" y "condena a la Comunitat Valenciana"

VALENCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado de "trampa" la propuesta del Gobierno central para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque "ni es una quita, ni una reestructuración", y ha criticado que el Ejecutivo "condena a la Comunitat Valenciana" al no incluir el cambio de modelo autonómico, el fondo de nivelación transitorio y porque "no se atiende su infrafinanciación en ese cálculo que ha presentado" para la condonación de deuda.

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios durante su visita este martes a Cevisama, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciase este lunes que la propuesta que llevará ante el CPFF del miércoles es la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, de los que 11.210 serían de la Comunitat Valenciana.

Al 'president', sobre la postura que adoptará la Generalitat, ha indicado: "Lo que tenemos muy claro es el diagnóstico, mañana en la reunión veremos el tratamiento".

Mazón ha recalcado que el Consell ha exigido "desde siempre" tres cuestiones que "nos están negando". La primera es "un nuevo sistema de financiación que acabe con la discriminación absoluta de la Comunitat Valenciana", porque el actual está "caducado" y la perjudica "a más no poder". "No nos van a despistar y no nos van a separar de ese mensaje", ha asegurado, antes de insistir en que "somos la (comunidad) peor financiada de España desde hace demasiados años"

En segundo lugar, se ha referido al establecimiento de un fondo de nivelación transitorio, "ese al que el Gobierno y el PSPV han dicho que no y que Compromís se niega a reivindicar haciendo el juego a Pedro Sánchez".

En tercer lugar, ha subrayado que "la deuda de la Comunitat Valenciana en un 80% se debe a nuestra infrafinanciación" y que "cualquier reflexión sobre la deuda tiene que hablar de una reestructuración de la deuda". Mazón considera que en la propuesta del Gobierno que se ha hecho pública "no se atiende su infrafinanciación en ese cálculo".

"En el peor momento después de la dana, siendo la peor financiada, sin la liquidez autonómica, nos vuelven a insultar con una propuesta trampa, con una propuesta en la que somos los últimos, dictada al servicio del separatismo catalán exclusivamente, que es el único que se frota las manos una vez más, así que lo que vamos es a denunciar una trampa", ha manifestado.

El presidente de la Generalitat ha lamentado que "el último insulto ha sido calcular unos números absolutamente irrisorios que nada tienen que ver con nuestras necesidades, contra los intereses de la Comunidad Valenciana". "Nos han dicho que se calculaba la infrafinanciación y a la única a la que no se ha tenido en cuenta la financiación es a la más infrafinanciada de todas", ha reprochado.

Sobre si esta situación cambia el planteamiento en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat, Mazón ha señalado que el Ejecutivo autonómico tiene que ver "cuál es el cálculo final" porque "todo lo puede cambiar".

De cualquier forma, ha asegurado que la Generalitat estará preparada para hacer frente a los gastos de reconstrucción tras la dana porque "es una línea aparte".