Camarero acusa a Morant y Bernabé de "mentir" tras el informe de CHJ a Les Corts: "Eligen la manipulación"

Afirma sobre la carta de Vilaplana: "Mazón ha dado explicaciones durante los últimos 10 meses y no hay ningún cambio"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "mentir" y no asumir su responsabilidad por su actuación el día de la catastrófica dana tras el nuevo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): "Eligen la manipulación".

Camarero se ha pronunciado en estos términos en declaraciones los medios de comunicación tras el pleno del Consell, al ser preguntada por el informe de la CHJ remitido a Les Corts donde consta la retirada de agentes medioambientales el día 29 de octubre en la zona cero.

Al respecto, la vicepresidenta ha manifestado que es "preocupante" e "insultante" que tras la información que consta en este informe, Bernabé diga que la CHJ y las agencias estatales lanzaron los avisos en tiempo y forma. "La misma delegada que en sede judicial tuvo que decir que no conocía qué pasaba en el barranco del Poyo", ha ironizado. "Es obvio que no es verdad", ha apostillado.

Y, ha añadido, hoy Morant dice que todos eran conscientes de la situación: "Las portavoz de Pedro Sánchez en la Comunitat mienten y no están asumiendo la responsabilidad del Gobierno en la gestión de aquél día. Siguen eligiendo la mentira, los bulos y la manipulación sobre lo que ocurrió en aquella tarde y esto evidentemente es muy preocupante", ha subrayado.

Sobre el informe en sí, la portavoz ha manifestado que durante diez meses "se ha ocultado la actuación de la CHJ, agencia imprescindible en materia de emergencia, y ahora reconoce que no cumplió con su obligación básica de vigilar y alertar a Protección Civil tras intentar estos meses descargar en la Generalitat su responsabildiad. Ahora conocemos que no cumplieron, que ni estaban ni se les esperaba", ha lamentado.

Con el informe, además, se demuestra, ha dicho, que en la reunión del Cecopi había siete miembros de la CHJ y "nadie alertó de lo que sucedía en el barranco", y que el presidente de la entidad, Miguel Polo, "ni se preocupó del Poyo en todo el día, ya que hizo una única llamada interesándose por la situación".

LA CARTA

Por otro lado, preguntada por la carta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, y por el "descuadre" de horas, ha dicho que Mazón ha dado explicaciones durante los últimos diez meses, incluso en sede parlametnaria, y "no hay ningún cambio".

"Se demuestra --ha añadido-- que, a pesar de los bulos, la manipulación y las mentiras, Mazón estaba comunicado e informado". En este sentido, preguntada por su opinión por el hecho de que el 'president' tuviera la información y decidiera alargar la comida, ha respondido: "Lo importante es que, a pesar de haber tenido que soportar durante diez meses que estaba incomunicado y que no atendía el teléfono, la verdad es que estaba informado y atendiendo llamadas. Era una comida de trabajo y a la hora de la que habla no había información sobre el barranco del Poyo", ha añadido. "No vamos a entrar en un debate sobre las horas que nada tienen que ver con gestión de emergencias", ha afirmado.

AUDIOS CECOPI

Por otro lado, interpelada por la filtración de audios en el Cecopi, Camarero ha dicho que "tendría que responder sobre las filtraciones quien las haya hecho. No soy yo quien hablará de eso. Respetamos cualquier procedimiento y no voy a entrar más", ha aclarado.

Así mismo, interpelada por las manifestaciones de la exconsellera Salomé Pradas en sede judicial y los últimos datos que apuntan que dio instrucciones sobre el ES Alert, ha dicho que "se confirma lo que ha mantenido la Generalitat en cuanto al envío del ES Alert. La consellera aclaró en sede judicial todo lo que se le pedía", ha añadido.

Y ha apostillado: "Se avala lo que se ha dicho siempre y se demuestra que la CHJ no informó sobre lo que sucedía en el barranco del Poyo". Y ha agregado: "Respecto a las indicaciones, cuando un mando operativo propone acertadamente el envío de un mensaje, ¿cuál es el problema en la que la consellera recomienda que tenga una difusión adecuada? Porque de eso es de lo que habla la exconsellera, de la difusión del mensaje. Se oye que la consellera está hablando de la difusión".