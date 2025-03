Camarero afea a Bernabé que "no haya asumido responsabilidad por no actuar con todos los medios del Gobierno" en la dana

Asegura que es "indignante" que la delegada "aún no haya explicado por qué no se desplazó al CCE" presencialmente el 29 de octubre

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reprochado este miércoles a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que "no haya asumido responsabilidades por no actuar con todos los medios del Gobierno" en la dana de octubre y ha calificado de "indignante" que, a su juicio, "aún no haya explicado por qué no se desplazó" al Centro de Coordinación de Emergencias presencialmente ese día 29.

Según ha señalado Camarero, Bernabé "está perdiendo los nervios en cada declaración que hace porque sus agencias y su actuación están cada vez más acorraladas" y ha considerado "indignante que, cuatro meses después, aún no haya explicado por qué no se desplazó al Centro de Coordinación de Emergencias, cuando es la codirectora del Cecopi, y no haya asumido ninguna responsabilidad por no actuar ante la emergencia con todos los medios del Gobierno".

Así, ha criticado en un comunicado a la delegada del Gobierno, quien este miércoles ha recriminado al Consell que tenían la información de las miles de llamadas que recibió el 112 el pasado 29 de octubre en las pantallas del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi, y "no avisaron a nadie ni hicieron nada". "Es una estafa. Tenían la información, la tenían enfrente, estaban arriba reunidos, la tenían aquí, dónde más la querían", ha dicho y se ha preguntado "qué necesitaban, que entrara alguien y les zarandeara".

Ante estas declaraciones, Camarero ha cuestionado el "cinismo" de Bernabé que "no estaba en el CCE en el día en que se produce el mayor catástrofe natural de la historia de la Comunitat Valenciana, cuando es la responsable de las agencias estatales y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En esta línea, se ha preguntado que "si tantos avisos precisos cree que daba la Aemet o la CHJ, ¿por qué no trasladó esos avisos que le llegan directamente o la llamada de la alcaldesa de Paiporta en la que le informó del desbordamiento del barranco del Poyo".

Asimismo, ha calificado de indignante que aún no haya explicado por qué no se cortó la A-3 a la altura de Chiva, ni el By-Pass o la pista de Silla en la A-7; que no diga por qué no se paralizó el AVE incluso después de que se lo pidiera el jefe de Climatología de la Aemet, como hemos conocido por sus propios WhatsApp, o por qué no cortó los trenes de Cercanías".

"Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de la crecida del Poyo durante dos horas y media es algo que está más que certificado; que a las 16.13 horas la CHJ emite un correo notificando un caudal de 28,7 m3/s en el barranco del Poyo y no es hasta las 18.43 horas cuando envía un nuevo correo electrónico informando de un caudal de la Rambla del Poyo de 1.686 m3/s, con una crecida exponencial después de tres mails de descenso del caudal y dos horas y media de silencio letal", ha subrayado Camarero.

La portavoz del Consell ha insistido en que "si la delegada tenía esa información y no la trasladó, si no alertó a través de la pantalla de plasma en la que se refugió durante el Cecopi, tendrá que explicar por qué".

"PREMIO OSCAR"

Para Camarero, es de "una indecencia mayúscula la actuación digna de premio Oscar que está realizando ahora la delegada del Gobierno, que tardó 13 horas en llegar físicamente al Cecopi, una irresponsabilidad enorme de la representante del Gobierno, la que tiene toda la información de las agencias estatales y la que activa todos los medios nacionales y permitió robos y pillajes en las viviendas durante días sin poner a todos los cuerpos de seguridad a operar para evitarlo".

"Si hubiera actuado en consecuencia con la responsabilidad que tiene ante la emergencia, sabría, como bien sabe aunque intente desviar la atención, que el Cecopi nunca dejó de trabajar, ni hubo un receso, sino que los técnicos estuvieron evaluando la situación presencialmente, como acreditan todos los que estuvieron presentes", ha remarcado.

A su juicio, "que Bernabé ahora se pregunte por qué se tardó en mandar el mensaje, cuando desde su trinchera de la Delegación sabía que todo el foco y el riesgo estaba en el desbordamiento de la presa de Forata sin tener información del Poyo, demuestra que está preocupada por la inoperatividad que demostró el 29O y por su responsabilidad ante la emergencia, intentando desviar la atención y sacando el ventilador de las culpas para tapar la dejadez de todo su Gobierno".