Camarero asegura que el Consell mantiene una relación "institucional normal" con el presidente de la CEV

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el ejecutivo valenciano mantiene una relación "institucional normal" con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Camarero, preguntada por la reunión del pasado viernes de la Mesa de Diálogo Social y por la relación del Consell con el presidente de la CEV, que se ausentó de la cita a causa de una indisposición, ha señalado que la reunión fue "productiva" y que el gobierno valenciano mantiene una relación "institucional normal" con Salvador Navarro.

"Allí estuvieron representados todos los componentes del Diálogo Social, los agentes sociales, tanto los responsables y los representantes de UGT, de CCOO como de la CEV".

En este sentido, ha señalado que "fue una reunión productiva" y que, además de tratar el Plan Endavant, "se habló sobre un pacto que estamos elaborando, trabajando con los agentes sociales que nos propusieron en la última reunión que tuvimos con los secretarios generales de la CEV, de UGT y de CCOO, y sobre el que estamos trabajando las distintas consellerias".

"Nos dimos unos plazos de trabajo y explicamos en qué punto está ese pacto. Y, además, hablamos de otras cuestiones, como fue la próxima presentación de los presupuestos. Por lo tanto, una reunión de trabajo, como siempre lo ha sido cuando nos hemos sentado en la mesa", ha sostenido