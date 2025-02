Camarero sobre ayudas del Gobierno por la dana a municipios: "Hay que ver si se corresponden a lo que han solicitado"

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha señalado este lunes sobre las ayudas del Gobierno a los municipios que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) que "hay que ver si estas ayudas se corresponden a lo que han solicitado los ayuntamientos". "No es que aparezca el reparto en los municipios, lo importante es que lleguen porque hasta el momento vemos más anuncios que pagos reales", ha indicado.

Camarero se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios, en una visita a la Fira de Sant Blai de Torrent (Valencia) sobre las ayudas del Gobierno a los municipios.

La portavoz del Consell ha afirmado que le gustaría saber "el compromiso real del Gobierno central con las personas afectadas por la dana", porque "en los presupuestos de la Generalitat sí que se ve impactado el dinero destinado a las ayudas directas y a las obras de emergencia que estamos acometiendo, cosa que no ocurre en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tiene una partida para estas cuestiones, para daños como los producidos, pero no vemos ese impacto en los presupuestos".

El BOE publica este lunes la orden de concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de la red viaria de titularidad provincial de los daños causados por la dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En concreto, el importe total de las subvenciones asciende a 1.745.310.104 euros, con cargo a los PGE.

Camarero ha rerpochado que cuando el Gobierno "habla de las cifras que paga, la mayor parte se destina a ese dinero que paga el Consorcio". "Y ese es un dinero que pagamos todos, de nuestras primas de seguros y no de los PGE. Por lo tanto, queremos saber el compromiso real del Gobierno con los afectados", ha incidido.

"Hay ayudas destinadas a los municipios, lo que hay que ver si estas ayudas se corresponden a lo que han solicitado los ayuntamientos", ha sostenido. Asimismo, ha destacado que "hay que tener en cuenta que son una primera revisión de los daños que tienen cada uno de los ayuntamientos" y que "la administración central tiene que ir acometiendo aquellas obras necesarias para la reconstrucción".

"Es obligación y responsabilidad del Gobierno de España hacer frente a estas obras porque estamos hablando de una catástrofe natural", ha insistido. "Lo importante no es que aparezca el reparto en los municipios, lo importante es que las ayudas lleguen a estas localidades, porque hasta el momento vemos más anuncios que pagos reales", ha afeado y han insistido: "Hasta el momento, lo que se conoce son anuncios de dinero que nunca llegan".

En esta línea, ha señalado que "por el bien de los municipios y por el bien de los vecinos afectados, por el bien de la reconstrucción, el Consell pide que estas ayudas se ejecuten y que se pongan en marcha lo antes posible".

Camarero se ha referido a "no solamente las ayudas que tienen que ir directamente a los ayuntamientos, sino también aquellas subvenciones para la rehabilitación de aquellas obras que hay que acometer para prevenir nuevas danas, nuevas inundaciones, para prevenir que no vuelva a suceder lo que sucedió el día 29 de octubre".

OBRAS HIDROLÓGICAS

De este modo, ha recalcado que las reformas hidrológicas "hay que realizarlas no solamente en barrancos, sino también en presas". "Porque hemos hablado de la presa de Forata, que estuvo a punto de romperse el día 29, pero no conocemos qué obras están ejecutando para que, si vuelven a llover esos 800 litros, no vuelva a pasar o no esté en peligro esa presa", ha advertido. "Qué se está haciendo en el barranco del Poyo para el mantenimiento, para la reparación del daño que se ha hecho en todo lo que se ha llevado la riada", ha continuado.

Asimismo, ha criticado que "no se conocen las ayudas directas a las personas afectadas" y que "se sabe que se ha ejecutado menos del 11 por ciento de las ayudas solicitadas, mucho menos de lo que se ha anunciado por parte del Gobierno de España".

Por ello, la consellera de Servicios Sociales ha reclamado que "lo que hay que hacer es concretar esas ayudas y que lleguen a las cuentas corrientes de los afectados, porque son fundamentales para la recuperación de todo lo que han perdido".

AYUDAS DIRECTAS DE LA GENERALITAT

Por otra parte, ha destacado que las ayudas directas de la Generalitat "están funcionando como toca y como se merecen los afectados" y ha ejemplificado que es el caso del dinero destinado a compensar los daños por los vehículos.

"Ya se han ejecutado 80 millones de euros que han ido directamente a los 43.000 afectados, que ya han cobrado ese dinero de la Generalitat, igual que los 120 millones de las ayudas de los 6.000 euros que también están en los bolsillos de los afectados", ha apostillado.

"Queremos que las ayudas del Estado tengan el mismo comportamiento, que las ayudas directas lleguen, porque las personas necesitan este impulso para reconstruir, para recuperarse de esta gran tragedia, y por lo tanto que el Gobierno cumpla con los afectados y tenga un compromiso real más allá de los anuncios que hemos oído en las últimas semanas", ha concluido.