Camarero celebra la "mejora" del parque público y el "aumento" en oferta de vivienda de protección pública del Consell

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha destacado "el avance en la mejora del parque público de vivienda de la Generalitat" y "el impulso que el Consell da para aumentar la oferta de inmuebles de protección pública desde el inicio de la legislatura".

Camarero ha afirmado que el Consell, "consciente del grave problema de acceso a la vivienda de un sector importante de la población y de la inactividad por parte de gobiernos anteriores, ha replanteado la política general de vivienda de la Comunitat para ofrecer soluciones reales y efectivas", ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Dentro de esta nueva política, ha resaltado cinco "pilares": "El aumento de la oferta de vivienda protegida, la mejora del parque público, las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, una nueva normativa y la protección al propietario mediante el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas".

Uno de estos "pilares" es la puesta en marcha del Plan Vive, cuyo objetivo es la movilización de suelo público, autonómico y municipal, para construir 10.000 inmuebles de protección pública en esta legislatura a través de la colaboración público-privada.

La vicepresidenta ha mostrado su "satisfacción" por los resultados de este Plan Vive, que continúa su desarrollo con "resultados que demuestran que cuando presentan proyectos serios y realistas, tanto el sector de la construcción como las administraciones locales, responden todos a una para dar respuesta a la emergencia habitacional actual", ha resaltado.

En esa línea ha destacado que una parte "fundamental" del Plan Vive es la colaboración interadministrativa, ya que 317 ayuntamientos se han adherido al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Para Camarero, "es muy importante que todas las administraciones aunemos fuerzas para aumentar la oferta de vivienda protegida y priorizando su acceso a jóvenes, familias y colectivos vulnerables".

Otro de los "pilares" del Consell en materia de vivienda es la mejora del parque público. En ese sentido, la vicepresidenta ha considerado "clave" conservar y mejorar el parque de vivienda público que la Generalitat gestiona a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). "Nuestro parque público acoge a muchas familias con escasos recursos que tienen derecho a una vivienda digna y que el mercado libre inmobiliario actual no les permite acceder", ha declarado.

"Pero además de reparar las viviendas y atender las reclamaciones de los residentes y los elementos comunes, la Generalitat ha dado un gran impulso a la dignificación de los grupos de vivienda pública a través de actuaciones de regeneración y renovación urbana", ha manifestado.

Y ha añadido: "Unas acciones que están dirigidas a mejorar las condiciones de conservación de los edificios, su eficiencia energética, eliminar barreras arquitectónicas y también a crear espacios urbanos que rodean los inmuebles para tener lugares más agradables".

AYUDAS

La Generalitat ofrece diversas ayudas a la vivienda, entre las que destacan las del alquiler general. Asimismo, uno de los colectivos con "más dificultades" de acceso a la vivienda son los jóvenes. Por eso, desde el Consell se ofrecen una serie de ayudas dirigidas a este sector, entre las que destacan los bonos de alquiler joven, así como ayudas para la compra de su primera vivienda en municipios con menos de 10.000 habitantes.

Del mismo modo, el Institut Valencià de Finances (IVF) ofrece avales para ayudar a jóvenes compradores a acceder a financiación bancaria para la compra de vivienda.

Otro de los "pilares" de la política de vivienda del Consell ha sido la introducción de varios cambios en la normativa y nuevas iniciativas, "todo ello con un enfoque en la simplificación administrativa", ha apuntado.

Entre estos cambios, Camarero ha destacado el nuevo decreto que regula de manera exclusiva el régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat. "Un reglamento que ha sido diseñado en colaboración con el sector, lo que ha motivado una muy buena acogida y ayuda a incentivar la construcción y a ampliar la oferta, que es nuestro objetivo principal", ha aseverado.

El nuevo decreto busca "facilitar el acceso a viviendas asequibles, especialmente a jóvenes y familias con menos recursos, colectivos para los que reserva el 40 por ciento de los inmuebles". Además, "unifica y simplifica la normativa anterior, establece nuevos requisitos de acceso, calificación, precios y gestión de VPP".

Por otra parte, ha subrayado que "para este Consell también es muy importante la protección de los propietarios y aumentar su seguridad". "Por ello hemos creado un Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, cuyo objetivo es prevenir, combatir y reducir la ocupación ilegal", ha remarcado.

Este plan incluye "la creación de una oficina autonómica antiocupación, la mejora de la atención a las víctimas y la implementación de medidas para agilizar los procedimientos judiciales de desahucio". Además, "se reforzará la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se establecerán incentivos fiscales para propietarios afectados por la ocupación", ha agregado.