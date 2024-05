Camarero insta al Síndic de Greuges a ser neutral y no "ejercer de conseller en la sombra"

"Todo el mundo sabe de dónde viene, pero tiene que ejercer la función que le ha sido cometida", recalca

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha instado al síndic de Greuges, Ángel Luna, a "ejercer esa neutralidad que le es dada" por su institución y a no "pretender ejercer de conseller en la sombra y mandar sobre las consellerias". "La gestión política la determinamos nosotros, no el Síndic", ha recalcado.

Camarero (PP) ha valorado así las críticas que lanzó el defensor del pueblo en su comparecencia del pasado miércoles en Les Corts, donde reprochó a la Generalitat el sistema "absolutamente burocratizado" de atención a personas en situación de vulnerabilidad que "está llevando al colapso a los servicios municipales" en la valoración del grado de dependencia y de discapacidad o en la tramitación de la renta valenciana de inclusión.

Según ha explicado, después de tomar posesión, en agosto del año pasado se reunió con el Síndic y este le dijo que esperaba que lo hiciera "de otra manera" porque el anterior gobierno del Botànic "no le daba documentación" y él se quejaba de que era una administración no colaboradora. "Y desde que llegamos nosotros le damos con transparencia toda la documentación que pide", ha subrayado.

"El problema es que recoge y analiza las quejas de la ciudadanía y emite unas resoluciones que no dejan de ser unas indicaciones. Lo que pretende es ejercer de conseller en la sombra y mandar sobre las consellerias, en este caso sobre mi conselleria", ha argumentado.

Tras "agradecer mucho" sus "consejos y propuestas", Carmarero ha afirmado que el Síndic "tiene que aceptar que no todas pueden ser aceptadas". Además, ha remarcado que la comparecencia en Les Corts versaba sobre la memoria de la institución de 2023, año en el que hasta las elecciones del 28M gobernaban PSPV, Compromís y Unides Podem. "Ocho meses a mí no me tocaban", ha ilustrado.

Y ha rematado: "Generalizar me parece complicado. Le invito a que ejerza esa neutralidad que le es dada. Todo el mundo sabe de donde viene, pero tiene que ejercer la función que le ha sido cometida".

PAGOS A CENTROS DE MENORES

Por otro lado, preguntada por las críticas de impagos o retrasos a entidades sociales, la consellera ha asegurado que los pagos a centros de menores están "prácticamente solucionados" y se están abonando "con la mayor celeridad posible". "Se ha pagado marzo y en los próximos días terminará de abonarse", ha indicado.

"Estamos yendo lo más rápido posible dentro de las dificultades", ha insistido, "intentando que todo se normalice en el tiempo más breve posible". Además, ha resaltado el contacto "permanente" con las entidades para explicarles las circunstancias.

En cualquier caso, ha vuelto a destacar que la Generalitat ha tenido que hacer frente a "más de cien millones de euros de facturas en los cajones por enriquecimiento injusto" correspondientes al Botànic desde 2018. "Todavía las estamos pagando", ha señalado, ya que el pleno del Consell del próximo lunes aprobará el pago de "una factura de 2022".