Camarero pide retirar del diario de sesiones de Les Corts su expresión de "el Gobierno está lleno de prostitutas"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat valenciana, Susana Camarero (c), durante una sesión de control, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha remitido un escrito dirigido a la Mesa de Les Corts en el que pide la retirada del diario de sesiones de sus polémicas palabras pronunciadas en el pleno de la pasada semana, cuando aseguró que el Gobierno de España está "lleno de prostitutas", con el fin de evitar "interpretaciones erróneas o descontextualizadas".

En el escrito, firmado el 30 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, la vicepresidenta expone que en el transcurso de la sesión plenaria celebrada el pasado 26 de marzo se recogió en el diario de sesiones la frase de "ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas".

Sin embargo, Camarero ve "evidente que la parte de 'que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas' es una frase que está mal formulada" y sostiene que "por ello se corrige inmediatamente después al agregar: 'Que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas'".

Además, subraya que dichas manifestaciones "fueron objeto de aclaración en ese mismo día mediante comunicado público, en el que se precisó de manera expresa el alcance y significado de las palabras empleadas, evitando cualquier posible malentendido".

Por ello, solicita a la Mesa de Les Corts que acuerde la retirada de la citada expresión, "a fin de evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas, en coherencia con las aclaraciones efectuadas públicamente en la misma fecha de su emisión".

"ESTO NO LO VAN A BORRAR"

En declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a Camarero de querer "borrar el rastro de sus infames e indignas palabras" y le ha advertido de que las mismas ya permanecen "en la memoria colectiva de los valencianos y valencianas y de todos los españoles". "Esto no lo van a borrar en un escrito tan infame como sus palabras, en las que no pide perdón, sino que pide que se retiren las palabras para evitar descontextualizaciones", ha cuestionado.

Además, ha informado de que el PSPV ha presentado una proposición para reprobar a la vicepresidenta Camarero por sus palabras y ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que cesen de sus cargos a una consellera de Igualdad que llama prostitutas a las mujeres que forman parte de un Gobierno", algo "indigno e intolerable", y ha insistido en que la dirigente valenciana "no puede permanecer ni un minuto más" en el Consell.

Por el contrario, el síndic del PP, Nando Pastor, ha remarcado que Camarero "no dijo lo que pretenden otros manipulando un vídeo" y ha reiterado que "lo que dijo la vicepresidenta está muy claro y fue muy nítido". "En el subconsciente de todos los socialistas está siempre el tema de las prostitutas", ha replicado al PSPV, en alusión al exministro José Luis Ábalos. "Está en el subconsciente y han sido víctimas de su propia subconsciencia", ha añadido. Por tanto, "no hay absolutamente nada más que hablar".

EL PSOE RECLAMÓ SU DIMISIÓN Y ELLA PIDIÓ DISCULPAS

Susana Camarero pronunció esas palabras en el pleno de la pasada semana, durante una de las réplicas a los grupos de la oposición en la sesión de control del jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a raíz de las críticas por el acceso de la pareja del también líder del PPCV a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante comisión de servicio.

Tras acusar al PSPV de querer "rasgarse las vestiduras por una comisión de servicio" y aludir a la prostitución, la consellera de Igualdad añadió dirigiéndose a la bancada socialista: "¿Saben qué es lo que pasa? Que ustedes quieren que las mujeres del Partido Popular estemos en las cavernas y en nuestra casa, por eso nos insultan. Ustedes son unos retrógrados, además de una oposición inútil".

Varios dirigentes del PSOE y del PSPV censuraron las declaraciones de Camarero y reclamaron su dimisión. Momentos después, la vicepresidenta primera del Consell, a través de un comunicado, pidió "disculpas si la frase ha sido errónea porque inmediatamente se ha aclarado, pero, aún así, por parte de la oposición se ha recortado, se ha manipulado, se ha tergiversado". Y sostuvo que en su intervención tuvo una frase "que ha sido evidentemente un lapsus y que se ha corregido inmediatamente".