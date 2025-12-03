Cambio de papeles y perfiles técnicos para el equipo "de confianza" que pilotará la "nueva etapa" Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Este es el Consell que abre una nueva etapa, una etapa de diálogo". Con esta afirmación ha concluido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el acto en el que ha desvelado la composición de su renovado ejecutivo autonómico, que combina gran parte de las caras que integraron el gobierno dirigido por Carlos Mazón --aunque algunas de ellas con cambio de papel-- y la incorporación de algunos perfiles "técnicos".

En todo caso, se trata de un equipo que "no se ha consultado" con su precedesor y que es de su "confianza", según ha remarcado el propio Llorca en un corrillo con los medios.

Ya en su discurso en el debate de investidura de la semana pasada, Pérez Llorca había esbozado esta doble intención. De una parte, enfatizó que su "propósito no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023", pero, al mismo tiempo, habló de explorar caminos para "trabajar desde el diálogo, desde la sensatez y desde la búsqueda de acuerdo" en las necesidades de la Comunitat Valenciana.

Cumpliendo esta premisa, el Consell presentado hoy exhibe continuidad en los nombres, ya que repiten todos sus miembros con una sola excepción: la de Ruth Merino, que hasta el momento estaba al frente de la cartera de Hacienda.

La reestructuración mantiene, aunque con modificaciones en sus roles, a Susana Camarero y José Antonio Rovira, dos de los consellers que han sido más criticados por los partidos de la oposición y por algunas de las principales asociaciones de víctimas de la dana por su gestión de la barrancada.

En el caso de Camarero, se pone al mando de la Vicepresidencia primera con competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, mientras que se desprende de Servicios Sociales. Tampoco continuará como portavoz del Consell, misión esta, la de ser el rostro más visible en la comunicación de la acción de gobierno, que recaerá a partir de ahora en Miguel Barrachina, titular de Agricultura y hombre de marcado carácter político por su extensa trayectoria parlamentaria.

Pérez Llorca ha justificado el organigrama de la Vicepresidencia en que "la vivienda y el empleo son políticas transversales a toda la actividad de la Generalitat y áreas prioritarias para este Consell".

También se muda de 'casa' José Antonio Rovira, que, tras su paso por Educación, Universidades, Cultura y Empleo, emprende ahora un nuevo tiempo como responsable de la 'caja' del Consell, ya que ha sido designado titular de Economía y Hacienda, ámbitos a los que se unen las áreas de Simplificación Administrativa y de Función Pública.

Entre los 'fichajes', destaca el ascenso de Pepe Díez Climent, figura clave del diseño reforzado que Presidencia adquiere bajo mandato de Pérez Llorca. El actual director general de Proyectos Estratégicos se convierte en vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, así como la persona que ostenta la Secretaría del Consell.

Díez es licenciado en Derecho por la Universitat de València y máster en Administración de Empresas MBA y Asesoría Jurídica de Empresas, además accedió a la función pública como Abogado de la Generalitat en 2022. Ha ejercido la abogacía en diversas entidades privadas y públicas y ha formado parte de los equipos directivos de las consellerias de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Cultura y Presidencia.

Su departamento tendrá competencias en materia de proyectos estratégicos y una cuestión que suele estar en el centro del debate: la política lingüística. Asimismo, contará con las secretarías autonómicas de Presidencia, al frente de la cual estará Henar Molinero; la secretaría autonómica de Análisis, Estudios y Políticas Públicas, dirigida por Jacobo Navarro Peralta, y la secretaría autonómica de Comunicación, que ocupará Vicente Ordaz.

Este último nombre ha sido una de las sorpresas de la crisis de gobierno e implica también cambios en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, puesto que Ordaz es el presidente del Consejo de Administración. El 'president' ya ha dejado entrever que este movimiento abre la puerta a "revisar" el organismo con una posible segunda oportunidad para la entrada del PSPV y Compromís.

El gobierno valenciano tendrá una tercera Vicepresidencia, la gestionada por Vicente Martínez Mus, que prosigue con su labor en Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación postdana.

Esta cartera recupera las competencias en materia de Energía y contará con la figura del Comisionado para la Recuperación (Raúl Mérida), --otro de los principales anuncios de Llorca--, con el fin de establecer "un mando claro, una coordinación real y una referencia única en la labor de recuperación con los ayuntamientos, con los sectores afectados y también con el Gobierno de España".

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA E INFANCIA

El 'toque' Pérez Llorca se deja notar igualmente en la aportación de una Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que el propio dirigente califica como "uno de los pilares fundamentales" del Consell. La liderará Elena Albalat Aguilella, actual secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario.

Albalat es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I y máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, especialidad en Dirección Estratégica de la Comunicación y Gestión de Intangibles, y ha desarrollado su carrera política en diversos puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Onda y la Diputación de Castellón.

Por lo que respecta a la Conselleria de Educación, amarra las competencias de Cultura y Universidades, y será dirigida por María del Carmen Ortí Ferre, de la que Pérez Llorca destaca también su peso técnico.

Ortí es funcionaria de carrera del cuerpo de Inspección de Educación de la Generalitat, diplomada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València y licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya.

En la actualidad, ocupa la dirección de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València y anteriormente desempeñó el cargo de subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, y de directora del Centro de Formación del Profesorado de Torrent.

El resto de los consellers que se quedan con las ocupaciones que ya desempeñaban son en el gobierno saliente de Carlos Mazón son Marciano Gómez en Sanidad; Juan Carlos Valderrama en Emergencias e Interior; Marian Cano en Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y Nuria Martínez en Justicia, aunque a partir de ahora con las competencias de Transparencia y sin las de Administración Pública.