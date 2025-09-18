Un camión choca contra un puente en la N-332, Gandia, y obliga a cortar la carretera

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha chocado accidentalmente este jueves contra un puente en la N-332, en Gandia (Valencia), lo que ha obligado a cortar la carretera, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente ha tenido lugar esta mañana, cuando un camión ha chocado accidentalmente mientras circulaba por debajo del puente de la carretera que va hacia la playa de Gandia.

Como consecuencia, se ha visto afectada la estructura del puente, así como un turismo y una moto. Los bomberos se han desplazado hasta la zona para sanear las bigas, que habían sufrido daños.

Desde el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia (CGT) han informado a Europa Press que la carretera permanecerá cortada hasta esta noche puesto que el puente se tiene que tirar.