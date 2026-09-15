La campaña de excavaciones del MARQ arranca en seis yacimientos de la provincia de Alicante

Presentación de la campaña de excavaciones del MARQ - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha presentado este martes el plan de excavaciones e investigaciones arqueológicas en seis enclaves que van de norte a sur de la provincia. Con un presupuesto de 140.000 euros, la iniciativa busca contribuir al incremento y preservación del patrimonio histórico y cultural.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado los detalles de la campaña acompañado por el director del museo, Manuel Olcina, y ha manifestado que "la Diputación mantiene firme su apuesta por la investigación arqueológica a través de este amplio programa en media docena de yacimientos".

Estos enclaves, ha continuado Navarro, están localizados en el norte, sur y centro de la provincia, "abarcan periodos desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media" y "proporcionan excelentes herramientas para profundizar" en el pasado territorial e histórico.

Coordinado por Olcina, y como él mismo ha especificado, el plan cumple con el objetivo de documentar y realizar una "amplia" investigación científica de los hallazgos, así como de avanzar en el conocimiento de las antiguas civilizaciones que poblaron distintos enclaves del territorio.

TOSSAL DE MANISES E ILICI

En concreto, los trabajos del Tossal de Manises se centran en el interior del edificio 5, vinculado a la zona de expansión del foro de Lucentum y, fundamentalmente, en profundizar en conocer el entramado urbano de la ciudad púnica de Ákra Leuké, anterior a la ciudad romana y uno de los pocos ejemplos de restos cartaginenses hallados en todo el Mediterráneo.

Bajo la dirección de Olcina, Rafael Pérez, Jose Luís Menéndez, Antonio Guilabert y Eva Tendero, la duración de la actividad en campo se prolongará durante cuatro o cinco semanas, con un presupuesto de 25.000 euros, según ha explicado la Diputación en un comunicado.

Además, la campaña desarrolla un plan "de urgencia" para la documentación arqueológica y diagnóstica de los daños estructurales del frente exterior oeste de las Termas Occidentales de Ilici, "una de las más importantes de España".

El principal objetivo es, según la institución provincial, la consolidación de elementos y la construcción o reparación de muros de protección, así como hacer pequeños sondeos arqueológicos, entre otras actuaciones.

Con un presupuesto de 21.000 euros, los trabajos están dirigidos por Olcina, Pérez, Ana Ronda y Mercedes Tendero, de la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica (Fuaia), que depende de la Universidad de Alicante (UA).

LAGAR DE LA CASA DEL CURA Y POBLA DE IFACH

Los trabajos continúan con la excavación del segundo de los módulos localizado a continuación del Lagar de la Casa del Cura, llegando hasta el primer nivel de pavimentos para tratar de esclarecer su funcionalidad, si los departamentos constituyen la bodega de crianza de los vinos y su conexión con el módulo excavado en 2025.

En concreto, esta actuación de la campaña se va a prolongar durante cuatro semanas con el equipo encabezado por Olcina y formado por Enric Verdú y Adoración Martínez, con un presupuesto de 25.000 euros.

Además, la vigesimoprimera actuación de este yacimiento, con un presupuesto de 25.000 euros, se centra en los sectores planteados en el nuevo Plan de Investigación (PGI) de la Pobla de Ifach 2026-2029 que se sitúan en dos grandes áreas.

La campaña, dirigida por José Luis Menéndez, durará un mes y, entre otras actuaciones, se finalizará la delimitación de los edificios XV y XVI y se continuará trabajando en el edificio XIV, identificado como un cobertizo a extramuros de la ciudad. Se iniciarán los trabajos en el sector este del yacimiento con la búsqueda de los restos del recinto amurallado que se encuentra más allá del ábside de la iglesia Beata Santa María de Ifach.

CABEZO MOLINO DE ROJALES Y TABAYÁ

En cuanto al Cabezo Molino de Rojales, la Diputación ha señalado que a lo largo de tres semanas de actividad, bajo la dirección de Juan Antonio López Padilla y Teresa Ximenez de Embún, se continuará con las labores de excavación iniciadas en los sectores II y III del yacimiento, ampliando varios de los cortes en relación con la presencia de posibles estructuras y nuevas áreas de enterramiento. Se da por terminada y cerrada la intervención del denominado sector I, donde ya se ha podido comprobar el límite del área de enterramiento. El presupuesto es de 19.000 euros

Finalmente, las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tabayá (Aspe) cuentan con un presupuesto de 25.000 euros y se enmarcan en el proyecto de investigación impulsado por el MARQ desde 2006, enfocado al estudio de la sociedad argárica en Alicante.

La cultura de El Argar es "la más relevante" de la Edad del Bronce Antiguo de la península ibérica y "una de las más destacadas del continente europeo". Se empleará un equipo de entre ocho y 15 personas entre equipo técnico y auxiliares de arqueología.

La finalidad de esta campaña es completar la documentación arqueológica de testigos y perfiles estratigráficos de las áreas abiertas durante los trabajos de excavación de la UA en 1987-1991 para obtener nuevas referencias estratigráficas y datos relativos a la secuencia de ocupación prehistórica del yacimiento.